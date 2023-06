AS Mengonfirmasi Pembicaraan dengan Iran, Menyangkal Kesepakatan Nuklir Sementara di Meja

IslamTimes - Seorang pejabat AS mengkonfirmasi bahwa Washington melakukan kontak dengan Iran mengenai pembicaraan kesepakatan nuklir Senin (12/6) malam, tetapi membantah bahwa diskusi tentang kesepakatan sementara sedang berlangsung, kantor berita Reuters melaporkan.

Pejabat AS, yang berbicara dengan syarat anonim, mengatakan Washington telah berkomunikasi dengan Iran untuk memperingatkannya mengenai tindakan apa yang dapat dilakukan dengan permusuhan atau sebaliknya, membantu memfasilitasi negosiasi yang lebih produktif."Tidak ada pembicaraan tentang kesepakatan sementara," kata pejabat AS itu.“Kami telah memperjelas kepada mereka langkah-langkah eskalasi apa yang perlu mereka hindari untuk mencegah krisis dan langkah-langkah de-eskalasi apa yang dapat mereka ambil untuk menciptakan konteks yang lebih positif,” tambahnya.Komentar tersebut menandai pertama kalinya AS mengonfirmasi komunikasi dengan Iran sejak pembicaraan tidak langsung tentang kesepakatan baru gagal hampir setahun yang lalu. Pekan lalu, Gedung Putih membantah membuat kemajuan dalam kesepakatan nuklir baru, tetapi tidak mengomentari apakah pembicaraan itu dilakukan atau tidak.Pernyataan itu muncul beberapa jam setelah Iran tampaknya mengakui laporan bahwa pembicaraan sedang berlangsung, dengan Kementerian Luar Negeri negara itu berterima kasih kepada Oman atas perannya sebagai mediator di antara para rival.[IT/r]