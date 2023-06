Media Pemerintah AS: Pentagon Akan Menggantikan Kendaraan Lapis Baja Ukraina yang Hancur 

IslamTimes - Pentagon akan mengumumkan pada hari Selasa (13/6) penarikan cadangan baru oleh presiden untuk mendukung perjuangan Ukraina melawan Rusia, Voice of America melaporkan, mengutip pejabat anonim.

Paket bantuan militer baru senilai $325 juta dilaporkan akan diumumkan pada pertemuan NATO mendatangPeralatan senilai $325 juta akan mencakup kendaraan lapis baja Stryker dan Bradley yang “dapat menggantikan yang rusak dan hancur dalam serangan balik Ukraina yang sedang berlangsung,” kata sumber pertahanan kepada media yang didanai pemerintah AS pada hari Senin (12/6).Paket bantuan yang akan datang akan menjadi yang ke-40 sejak konflik Rusia-Ukraina dimulai pada Februari 2022. Washington telah mengalokasikan lebih dari $100 miliar untuk pengeluaran terkait Ukraina, termasuk sekitar $40 miliar untuk bantuan langsung.Selain kendaraan lapis baja baru, paket baru itu akan mencakup amunisi untuk Sistem Rudal Permukaan-ke-Udara Tingkat Lanjut Nasional (NASAMS) dan Sistem Roket Artileri Mobilitas Tinggi (HIMARS), kata sumber tersebut.Menteri Pertahanan AS Lloyd Austin dan Ketua Kepala Staf Gabungan Mark Milley mengunjungi Brussel minggu ini untuk menghadiri serangkaian pertemuan NATO. Salah satu pertemuan akan dilakukan oleh Kelompok Kontak Pertahanan Ukraina, kendaraan utama untuk mengoordinasikan pasokan senjata ke Kiev oleh Washington dan sekutunya.Pekan lalu, Pentagon mengumumkan alokasi persenjataan tambahan senilai $2,1 miliar untuk Ukraina, meskipun perangkat keras dalam paket itu harus diproduksi daripada diambil dari stok Amerika.Bloomberg menyarankan bahwa mungkin diperlukan waktu berbulan-bulan atau bertahun-tahun sebelum senjata, yang berada di bawah panji Inisiatif Bantuan Keamanan Ukraina, dikontrak oleh departemen tersebut.Pekan lalu, Kiev meluncurkan serangan balasan yang telah lama diharapkan, mengadu tank-tank yang disediakan Barat dan senjata lainnya melawan posisi pertahanan Rusia. Sejauh ini dorongan tersebut sebagian besar tidak berhasil dan mahal, sebuah fakta yang diakui bahkan oleh beberapa media yang bersimpati pada Ukraina.Moskow menganggap konflik tersebut sebagai bagian dari perang proksi yang dipimpin AS melawan Rusia. Ia telah memperingatkan bahwa membanjiri Ukraina dengan senjata hanya meningkatkan biaya perang tetapi tidak akan mengubah hasilnya.[IT/r]