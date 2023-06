Jejak China Tumbuh di Dunia Arab Terjadi di tengah Memudarnya Pengaruh AS

IslamTimes - Pejabat senior Arab Saudi dan China awal pekan ini berpartisipasi dalam Konferensi Bisnis Arab-China selama dua hari di Riyadh, setuju untuk memajukan hubungan di tengah perubahan dinamika regional dan global.

Diselenggarakan oleh Kementerian Investasi dan Kementerian Luar Negeri Arab Saudi, forum tersebut bertujuan untuk memperkuat hubungan perdagangan antara China dan negara-negara Arab dan menandai langkah penting lainnya menuju akhir monopoli Amerika di dunia Arab.Itu digambarkan sebagai acara bisnis Arab-China terbesar dengan lebih dari 3.000 peserta, termasuk pejabat pemerintah, pedagang, investor, dan pakar politik dan ekonomi dari China dan dua lusin negara Arab, yang mengeksplorasi peluang investasi yang saling menguntungkan di sektor ekonomi utama.Diadakan dalam kemitraan dengan Sekretariat Jenderal Liga Negara Arab, Dewan China untuk Promosi Perdagangan Internasional dan Persatuan Kamar Dagang Arab, Konferensi Bisnis Arab-Tiongkok ke-10 menyaksikan para pejabat bertemu dalam sesi pleno yang berbeda, membahas kesepakatan.Hari pertama konferensi menyaksikan penandatanganan 30 perjanjian investasi di berbagai sektor senilai $10 miliar, termasuk perjanjian $5,6 miliar antara Kementerian Investasi Kerajaan dan Human Horizons, pengembang teknologi penggerak otonom China dan produsen mobil listrik di bawah merek HiPhi , untuk mendirikan perusahaan patungan untuk penelitian, pengembangan, manufaktur, dan penjualan otomotif.“China adalah mitra dagang terbesar dunia Arab di mana total volume pertukaran perdagangan antara kedua belah pihak mencapai $430 miliar pada tahun 2022,” kata Menteri Luar Negeri Saudi Faisal bin Farhan pada upacara pembukaan konferensi tersebut.Pakar bisnis China mengatakan Konferensi Bisnis Arab-China akan membantu memperkuat hubungan ekonomi antara ekonomi terbesar kedua di dunia dan negara-negara Arab saat dunia beralih dari tatanan unipolar yang didominasi AS ke tatanan multipolar.Lin Shunjie, ketua Grup Pusat Pameran Internasional China, dikutip mengatakan bahwa kunjungannya ke Kerajaan membuka pintu peluang bisnis baru antara China dan dunia Arab, menekankan bahwa strategi utama harus dirancang untuk “mendorong perusahaan China untuk melakukan lebih banyak investasi di dunia Arab.”Menurut diplomat top Saudi, China adalah mitra dagang terbesar bagi negara-negara Arab, dan volume perdagangan antara kedua belah pihak mencapai lebih dari $430 miliar pada tahun 2022, meningkat 31 persen dari tahun 2021.Bin Farhan juga mencatat bahwa tema konferensi "berkolaborasi untuk kemakmuran" menyoroti signifikansi, potensi, dan akal sehat yang mendasari investasi bilateral dan hubungan perdagangan antara China dan dunia Arab.Rupert Hoogewerf, seorang peneliti yang mendirikan Laporan Huron, mencatat bahwa sehubungan dengan munculnya sektor-sektor baru seperti energi terbarukan, real estat yang tumbuh cepat, dan industrialisasi yang pesat di kawasan Asia Barat, ada peluang besar bagi pengusaha China.“Ada banyak ambisi untuk membangun infrastruktur baru di sini,” katanya seperti dikutip Arab News, menambahkan bahwa China memiliki banyak “perusahaan muda yang inovatif” dan sedang mencari pusat investasi di wilayah tersebut.KTT tersebut berusaha untuk "menciptakan lompatan yang belum pernah terjadi sebelumnya dalam hubungan ekonomi" antara dunia Arab dan China, menurut Menteri Investasi Saudi Khalid Al-Falih.“Hubungan perdagangan dan budaya antara negara-negara Arab dan Republik Rakyat China telah berlangsung lebih dari 2.000 tahun, tetapi telah semakin dalam secara signifikan mengingat sifat saling melengkapi dari ekonomi kita di sektor-sektor yang penting bagi ekonomi global,” katanya seperti dikutip.“Konferensi Bisnis Arab-China akan memungkinkan peserta sektor publik dan swasta untuk membahas masa depan kolaborasi ini,” tambahnya, merefleksikan pentingnya acara tersebut.Jessica Wong, mitra pengelola eWTP Arabia Capital, sebuah perusahaan bisnis wirausaha, mengatakan jumlah perusahaan China sedang meningkat di Arab Saudi.“Dalam tiga setengah tahun terakhir kami berhasil membawa 18 perusahaan ke pasar ini. Sebagian besar sebenarnya sudah mencapai benchmark yang cukup sukses di sini,” kata Wong di sela-sela konferensi.Nicolas Aguzin, CEO Hong Kong Exchanges and Clearing Ltd, mengatakan acara bisnis di Riyadh akan membantu menjembatani kesenjangan antara China dan dunia Arab serta meningkatkan kerja sama ekonomi.“Transformasi [ekonomi & politik] yang sedang berlangsung di Timur Tengah dan Arab Saudi, khususnya, sangat mencengangkan, khususnya dalam tiga, empat tahun terakhir. Kami ingin memastikan dunia tahu ini dan mengerti ini,” tegasnya.Konferensi tahun ini berfokus pada beberapa sektor utama mulai dari konstruksi, logistik, pembiayaan, manufaktur, pertambangan, mineral, dan petrokimia hingga kepentingan bersama seperti pariwisata, kewirausahaan, e-sports, dan Zona Ekonomi Khusus (SEZ) Arab Saudi yang baru diluncurkan.Di sela-sela acara, Al-Falih dari Saudi mengumumkan kesiapan negaranya untuk menjadi pintu gerbang China ke dunia Arab karena ekonomi terbesar kedua di dunia itu berupaya meningkatkan hubungan perdagangan dengan kawasan tersebut.Sebaliknya, China sangat membutuhkan energi dan sumber daya dari negara-negara Arab untuk melanjutkan pembangunan ekonominya. Menurut data bea cukai resmi China, impor minyak mentah China dari pemasok utama Arab Saudi melonjak 38 persen pada April dari tahun sebelumnya.Perkembangan ini, menurut para ahli, telah menjadi semakin penting karena dunia Arab, yang secara tradisional berfungsi sebagai benteng kekuatan Barat, akhirnya keluar dari bayang-bayang.“Jejak kaki China yang meningkat di negara-negara Arab terjadi di tengah memudarnya pengaruh Amerika di kawasan dan transisi tatanan dunia, yang menjanjikan banyak hal bagi kawasan dan dunia,” Hamid Moradi, seorang analis urusan regional, mengatakan kepada situs web Press TV .Dia menyebut peran yang dimainkan China dalam memfasilitasi rekonsiliasi antara Iran dan Arab Saudi sebagai bukti bahwa China telah "menghancurkan teori dominasi AS di dunia Arab".Sebuah artikel yang diterbitkan oleh Wilson Center pekan lalu menunjuk pada "kehadiran China yang tumbuh di hati dan pikiran Arab", dengan mengatakan banyak orang Arab saat ini melihat China "sebagai teman".Itu mengutip survei dari Januari yang mengatakan termasuk 23.000 wawancara dari responden di negara-negara Arab dan menyimpulkan bahwa "China tetap lebih populer daripada AS".“Amerika adalah sejarah sejauh menyangkut dunia Arab. China telah menggantikannya,” kata Moradi.[IT/r]