Kepala Negosiator Iran Mengadakan Pembicaraan dengan Rekan-rekan E3 di UEA

IslamTimes - Wakil Menteri Luar Negeri Iran untuk Urusan Politik Ali Bagheri Kani telah bertemu dan berunding dengan para diplomat dari tiga penandatangan Eropa untuk kesepakatan nuklir Iran 2015, yang secara resmi dikenal sebagai Rencana Komprehensif Aksi Bersama (JCPOA).

Bagheri Kani, yang juga kepala negosiator Iran, mengatakan dalam sebuah posting di akun Twitternya pada hari Selasa (13/6) bahwa dia telah mengadakan pembicaraan dan bertukar pandangan tentang "berbagai masalah" dengan rekan-rekannya dari Inggris, Prancis dan Jerman di ibukota emirat Abu Dhabi. ."Menyusul konsultasi diplomatik dengan pihak regional dan ekstra-regional, kami bertemu dengan rekan-rekan kami dari Jerman, Prancis, dan Inggris di Abu Dhabi dan membahas berbagai masalah dan keprihatinan bersama," tulis diplomat senior itu dalam postingan berbahasa Persia.Sebelumnya pada hari itu, Bagheri Kani mengumumkan dalam tweet lain bahwa dia telah melakukan perjalanan ke UEA untuk membahas perluasan kerja sama bilateral dan meninjau masalah regional dengan pejabat Emirat."Dalam rangka memperkuat kebijakan lingkungan dan sejalan dengan kelanjutan konsultasi politik dengan para tetangga, saya melakukan perjalanan ke Uni Emirat Arab untuk membahas peningkatan kerja sama bilateral dan meninjau masalah regional dengan para pejabat negara ini," katanya. .Bagheri Kani menambahkan bahwa dia juga telah mengadakan pembicaraan terperinci dengan Menteri Negara Uni Emirat Arab Khalifa Shaheen Al Marar yang berkunjung dua minggu lalu di Tehran.Berbicara pada konferensi pers pada hari Senin (12/6), juru bicara Kementerian Luar Negeri Iran Nasser Kan'ani mengatakan Tehran tidak pernah meninggalkan upaya diplomatik untuk menghapus sanksi kejam yang dijatuhkan pada negara itu setelah AS menarik diri dari kesepakatan nuklir."Pemerintah Iran tidak pernah meninggalkan meja perundingan dan telah menunjukkan kesiapannya untuk melakukan perundingan yang serius dan substantif guna mencapai suatu kesimpulan," katanya.Iran membuktikan sifat damai dari program nuklirnya kepada dunia dengan menandatangani JCPOA dengan enam kekuatan dunia pada tahun 2015. Namun, keluarnya Washington pada Mei 2018 dan penerapan kembali sanksi berikutnya terhadap Tehran membuat masa depan kesepakatan itu dalam ketidakpastian.Upaya diplomatik multilateral untuk menghidupkan kembali JCPOA telah terhenti sejak Agustus lalu, dengan Iran menyalahkan Amerika Serikat karena gagal menjamin bahwa ia tidak akan meninggalkan kesepakatan itu lagi.Mantan presiden AS Donald Trump menarik diri dari perjanjian yang didukung PBB pada Mei 2018 dan memberlakukan apa yang disebutnya sanksi "tekanan maksimum" terhadap Iran.Iran telah berulang kali mengumumkan bahwa kebangkitan JCPOA dimungkinkan jika AS dan Eropa yang menandatangani perjanjian memiliki keinginan untuk mencapai tujuan itu, memperingatkan bahwa kesempatan itu tidak akan bertahan selamanya.