Raisi: Bangsa Iran Mengubah Ancaman dan Sanksi AS Menjadi Peluang

IslamTimes - Presiden Iran Sayyid Ebrahim Raisi mengatakan bangsa Iran telah berhasil mengubah sanksi dan ancaman Amerika Serikat menjadi peluang.

"AS berusaha untuk menghentikan bangsa kita melalui sanksi dan ancaman, tetapi tidak hanya bangsa kita tidak menyerah, itu menciptakan peluang dari ancaman dan sanksi dan membuat kemajuan," kata Raisi setelah dia secara resmi disambut oleh mitranya dari Nikaragua, Daniel Ortega, setibanya di Managua pada Selasa (13/6) malam waktu setempat.Dia berargumen bahwa perlawanan rakyat Nikaragua terhadap tuntutan yang berlebihan dan kekuatan hegemonik menyebabkan kemenangan mereka, menambahkan bahwa kedua negara memiliki keinginan yang sama untuk kemerdekaan, kebebasan dan keadilan.Dia menolak klaim "palsu" oleh kekuatan Barat tentang advokasi mereka untuk demokrasi dan hak asasi manusia dan mendesak Barat, terutama AS, untuk menghormati pemerintah yang didasarkan pada suara rakyat, "tetapi mereka melakukan sebaliknya," katanya.Raisi membandingkan peran AS dalam menciptakan Daesh [bahasa Arab untuk 'ISIS/ISIL'] dengan dukungan Republik Islam untuk perang melawan terorisme, dengan mengatakan, "Mereka mengklaim memerangi terorisme tetapi mereka membunuh pahlawan anti-teror [Iran], Jenderal Qassem Soleimani. "Presiden Iran lebih lanjut mencatat bahwa Tehran dan Managua menikmati hubungan "strategis". Dia menyatakan kesiapan Republik Islam untuk meningkatkan hubungan timbal balik di berbagai sektor, khususnya sains dan teknologi.Ortega, pada bagiannya, mengatakan revolusi Iran dan Nikaragua memiliki akar yang dalam dalam perjuangan melawan dominasi kekuatan arogan, terutama Amerika Serikat.Dia mengatakan kekuatan kekaisaran secara intrinsik berusaha untuk mendominasi negara lain, dan mereka menekan negara-negara merdeka dengan dalih hak asasi manusia dan demokrasi.Meski demikian, lanjutnya, negara-negara merdeka tetap teguh berdiri di hadapan mereka.Memimpin delegasi politik-ekonomi tingkat tinggi, Raisi tiba di Nikaragua pada leg kedua dari tur tiga negaranya di Amerika Latin. Sebelumnya, dia mengunjungi Venezuela dan akan berangkat ke Kuba nanti.Berbicara pada pertemuan bersama delegasi tingkat tinggi Iran dan Venezuela pada Senin sore waktu setempat, presiden Iran mengatakan tatanan dunia baru sedang dibentuk untuk mendukung negara-negara merdeka yang mencari kebebasan, menekankan bahwa perlawanan terhadap kekuatan arogan telah terjadi membuahkan prestasi yang signifikan.Di hadapan Raisi dan timpalannya dari Venezuela Nicolas Maduro, menteri kedua negara dan pejabat tinggi lainnya menandatangani total 19 perjanjian kerja sama dan nota kesepahaman.Perjanjian tersebut ditujukan untuk memperluas kerja sama antara Tehran dan Caracas di banyak bidang, termasuk di bidang petrokimia, karena kedua belah pihak bergerak untuk memperluas kerja sama secara keseluruhan di sektor minyak.[IT/r]