Beijing: Keheningan AS di Nord Stream 'Mengejutkan' 

IslamTimes - Washington harus mengungkapkan apa yang diketahuinya tentang serangan tahun lalu terhadap pipa gas alam Nord Stream, kata China, menanggapi klaim baru-baru ini bahwa badan intelijen AS mengetahui plot tersebut berbulan-bulan sebelumnya.

Reaksi Washington terhadap pengeboman pipa gas Laut Baltik membingungkan, kata ChinaPada jumpa pers hari Selasa (13/6), juru bicara Kementerian Luar Negeri China Wang Wenbin diminta untuk mengomentari laporan yang diterbitkan di media Jerman dan Belanda yang menunjukkan bahwa rencana Ukraina untuk menghancurkan pipa telah diketahui CIA pada Juni 2022, jauh sebelum skema serupa diduga berjalan. maju pada bulan September.“Delapan bulan telah berlalu sejak ledakan, namun proses investigasi berjalan lambat. Mengejutkan bahwa AS tetap diam kali ini,” kata Wang, menambahkan bahwa "AS berhutang penjelasan kepada komunitas internasional.”Juru bicara menyerukan "penyelidikan yang objektif, tidak memihak dan profesional atas ledakan" untuk "meminta pertanggungjawaban mereka yang bertanggung jawab." Dia menyuarakan kecurigaan atas penolakan Washington untuk "menanggapi keraguan dan kekhawatiran internasional."Outlet Jerman dan Belanda telah melaporkan bahwa dinas intelijen Belanda awalnya mengungkap rencana untuk menghancurkan pipa Nord Stream musim panas lalu dan kemudian menyampaikan informasi tersebut ke mitranya dari Amerika. Sementara plot aslinya dilaporkan dibatalkan, mereka mengklaim serangan yang hampir identik dilakukan segera setelahnya.The Washington Post menerbitkan laporan serupa minggu lalu, mengutip dokumen intelijen Eropa yang merupakan bagian dari kumpulan materi rahasia yang diduga dibagikan secara online oleh seorang penerbang Garda Nasional AS awal tahun ini. Surat kabar itu menyatakan bahwa pemerintah AS telah “belajar dari sekutu dekat bahwa militer Ukraina telah merencanakan serangan rahasia” pada jaringan pipa, yang dibangun untuk mengirimkan gas Rusia ke Jerman.Pejabat AS sejauh ini menolak untuk menanggapi klaim tersebut tetapi bersikeras bahwa Washington tidak terlibat dalam sabotase tersebut. Ukraina juga telah berulang kali membantah terlibat dalam pengeboman tersebut.Wartawan investigasi pemenang Hadiah Pulitzer Seymour Hersh melaporkan pada bulan Februari bahwa Presiden AS Joe Biden telah memerintahkan CIA untuk menonaktifkan jaringan pipa Nord Stream menggunakan latihan militer NATO sebagai perlindungan.Presiden Rusia Vladimir Putin mengatakan pada bulan Maret bahwa dia "sepenuhnya setuju" dengan kesimpulan Hersh, dengan alasan bahwa AS khususnya diuntungkan dari serangan tersebut karena posisinya sebagai pemasok gas yang bersaing ke Eropa.[IT/r]