Lebih Banyak Jet Tempur AS ke Timur Tengah

IslamTimes - Militer AS telah mengirim jet tempur tambahan ke Timur Tengah setelah menuduh Rusia melakukan aktivitas pesawat yang “semakin tidak aman” di wilayah tersebut, termasuk selama beberapa insiden di Suriah.

Menurut Komando Pusat [CENTCOM], F-22 Raptor dengan Skuadron Tempur ke-94 telah dikerahkan dari Pangkalan Angkatan Udara Langley di Virginia, yang mengawasi operasi militer AS di Timur Tengah, Asia Tengah, dan sebagian Afrika.Keputusan itu adalah bagian dari "pertunjukan multifaset dukungan dan kemampuan AS setelah perilaku yang semakin tidak aman dan tidak profesional oleh pesawat Rusia," kata CENTCOM dalam siaran pers pada hari Rabu (14/6).Pejabat Pentagon menuduh Moskow melakukan penerbangan sembrono di atas pangkalan AS di Suriah dalam beberapa pekan terakhir, dengan kepala CENTCOM Jenderal Erik Kurilla mengklaim telah terjadi "lonjakan signifikan" dalam tindakan "provokatif" sejak Maret.Dalam sebuah wawancara dengan Wall Street Journal pada bulan April, Letnan Jenderal Angkatan Udara Alexus Grynkewich memperingatkan bahwa peningkatan ketegangan dapat menyebabkan "salah perhitungan" antara pilot Rusia dan Amerika yang beroperasi di Suriah, dengan menyatakan ada 60 insiden terpisah antara bulan Maret dan April saja. .Moskow juga menuduh Washington berperilaku tidak profesional di Suriah. Bulan lalu, Laksamana Muda Oleg Gurinov, wakil kepala Pusat Rusia untuk Rekonsiliasi Pihak Berperang di Suriah, mengatakan pesawat tempur Amerika terus melakukan "pelanggaran berat" terhadap protokol dekonflik.“Pilot Angkatan Udara AS terus mengaktifkan sistem senjata ketika mendekati udara dengan pesawat Angkatan Udara Rusia yang melakukan penerbangan yang direncanakan di Suriah timur,” tambah pejabat itu.AS saat ini mempertahankan sekitar 900 pasukan darat di Suriah dan mengoperasikan jaringan pangkalan udara di sekitar wilayah tersebut. Pengerahan pesawat baru juga dilakukan setelah CENTCOM mengatakan akan memperkuat "postur pertahanan" AS di Timur Tengah dengan tambahan aset angkatan laut, bersumpah untuk melakukan "patroli yang ditingkatkan" di Teluk Persia sebagai tanggapan atas tindakan "destabilisasi" oleh Tehran.[IT/r]