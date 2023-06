AS Berencana Mengirim 88.500 Pengungsi Afghanistan ke Filipina

IslamTimes - Anggota parlemen Filipina telah setuju untuk mempertimbangkan rencana yang diusulkan AS untuk menampung sementara pengungsi Afghanistan menunggu pemrosesan kewarganegaraan mereka ke Amerika Serikat.

Komite hubungan luar negeri Senat Filipina akan membahas rencana pada hari Jumat (16/6) untuk menampung sementara ribuan warga Afghanistan yang menunggu pemukiman permanen di Amerika.Ada sekitar 88.500 warga negara Afghanistan, yang tiba dengan pesawat militer AS di Amerika Serikat sebagai bagian dari Operasi Penyambutan Sekutu (OAW) setelah melarikan diri dari Afghanistan, menyusul pengambilalihan negara oleh Taliban pada Agustus 2022 setelah 20 tahun pendudukan pasukan Barat pimpinan AS. .Warga negara Afghanistan yang tiba di AS adalah mereka yang bekerja untuk pemerintah Amerika Serikat atau bersama tentara AS atau anggota keluarga dari mereka yang melakukannya.Pada bulan Oktober, menurut utusan Manila untuk Washington, pemerintah Filipina telah menerima permintaan dari Amerika Serikat untuk menampung sementara warga Afghanistan yang menunggu kewarganegaraan mereka diproses.Duta Besar Jose Manuel Romualdez mengatakan dalam wawancara baru-baru ini dengan media AS bahwa di bawah proposal AS, hanya "mitra dan teman sekutu" Afghanistan yang bekerja untuk pemerintah AS dan mereka yang hidupnya dalam bahaya telah dimasukkan dalam rencana tersebut."Permintaan AS murni diproses untuk warga Afghanistan dan keluarga mereka yang bekerja dengan pemerintah AS di Afghanistan dan yang nyawanya dalam bahaya," kata Romualdez dalam sebuah pesan."Tidak ada warga Afghanistan yang akan tinggal di negara itu setelah mereka diproses untuk mendapatkan visa imigran khusus AS," tambahnya.Sebagai bagian dari peraturan imigrasi, warga negara Afghanistan harus menjalani proses penyaringan dan pemeriksaan berlapis yang ketat yang mencakup pemeriksaan biometrik menggunakan sidik suara, pemindaian iris mata, cetakan telapak tangan dan foto wajah, dan pemeriksaan biografi yang dilakukan oleh intelijen, penegak hukum, dan ahli kontraterorisme dari Departemen Keamanan Dalam Negeri, Pertahanan, dan Biro Investigasi Federal Negara; Pusat Penanggulangan Terorisme Nasional; dan lembaga lain yang membentuk Komunitas Intelijen AS.Warga negara Afghanistan yang tiba di AS juga harus lulus tes kesehatan dan divaksinasi untuk berbagai penyakit dan kondisi sebelum dipindahkan ke seluruh Amerika Serikat.Sekretaris pers Gedung Putih, Karine Jean-Pierre, mengatakan pada pertengahan Desember bahwa "penting untuk menjaga sekutu Afghanistan yang menjaga kita."Beberapa anggota parlemen AS berharap untuk mempercepat proses imigrasi Afghanistan yang mempengaruhi puluhan ribu pengungsi yang melarikan diri dari Taliban lebih dari dua tahun lalu dan sekarang tinggal di Amerika Serikat.Yang lain, khususnya Partai Republik, mengatakan sistem penyaringan tidak aman. Mereka merujuk pada laporan bulan September dari inspektur jenderal Homeland Security yang mengatakan setidaknya dua orang dari Afghanistan yang dibebaskan bersyarat ke negara itu “menimbulkan risiko bagi keamanan nasional dan keselamatan masyarakat lokal.”Akibatnya, setiap upaya yang dilakukan untuk menyelesaikan masalah imigrasi warga Afghanistan telah gagal, menyebabkan sepuluh ribu warga Afghanistan hidup dalam ketidakpastian karena tenggat waktu Agustus untuk mengambil tindakan dari Kongres sebelum status pembebasan bersyarat sementara mereka berakhir, semakin dekat.“Kami kehilangan segalanya di Afghanistan,” kata Mohammad Behzad Hakkak. “Dan sekarang, kami tidak tahu tentang masa depan kami di sini.”Hakkak adalah salah satu warga Afghanistan yang menunggu penyelesaian, tidak dapat bekerja atau menetap di komunitas barunya di Fairfax, Virginia, di bawah status pembebasan bersyaratnya.Dia bekerja sebagai mitra misi AS di Afghanistan sebagai perwakilan hak asasi manusia di pemerintahan Afghanistan yang sekarang sudah tidak ada.Warga negara Afghanistan, yang tiba di AS hampir dua tahun lalu setelah penarikan militer AS yang kacau dari Afghanistan, telah dijanjikan kesempatan untuk memulai hidup baru di Amerika sebagai tindakan terima kasih untuk mengkompensasi layanan mereka kepada pemerintah Amerika Serikat sejak pendudukan dimulai pada tahun 2001.[IT/r]