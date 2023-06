AS Mendesak Sekutu untuk "Menggali Lebih Dalam" dengan Senjata dalam Perjuangan Ukraina Melawan Rusia

IslamTimes - Amerika Serikat telah meminta sekutunya untuk "menggali lebih dalam" dan memberikan lebih banyak senjata dan amunisi ke Ukraina saat Kiev menghadapi pertarungan yang sulit dalam serangan balasannya melawan pasukan Rusia.

Jenderal Angkatan Darat Mark Milley, ketua Kepala Staf Gabungan, mengajukan permohonan pada hari Kamis (15/6) saat berbicara setelah mengadakan pertemuan Kelompok Kontak pimpinan AS dari sekitar 50 negara yang memberikan bantuan militer ke Ukraina."Ukraina telah memulai serangan mereka dan mereka membuat kemajuan yang mantap. Ini adalah pertarungan yang sangat sulit. Ini pertarungan yang sangat keras, dan kemungkinan akan memakan banyak waktu dengan biaya tinggi," kata Milley di markas besar NATO di Brussel.Sekretaris Perang AS Lloyd Austin juga mengatakan pada pertemuan tersebut dalam sambutan pembukaan bahwa kelompok tersebut telah memberikan sistem pertahanan udara Patriot, IRIS-T dan NASAMS. Namun dia mengatakan Ukraina membutuhkan lebih banyak lagi."Saya meminta anggota Grup Kontak ini terus menggali lebih dalam untuk menyediakan Ukraina dengan aset pertahanan udara dan amunisi yang sangat dibutuhkan untuk melindungi warganya," kata Austin.“Kami juga akan terus menyesuaikan bantuan kami untuk memenuhi perubahan keadaan di lapangan dalam perubahan kebutuhan pasukan Ukraina,” tambahnya.Itu adalah pertemuan ke-13 kelompok itu, yang dibentuk Washington tahun lalu untuk mengoordinasikan bantuan Barat untuk Kiev.Di kemudian hari, para menteri NATO bertemu secara terpisah dengan Menteri Pertahanan Ukraina Oleksii Reznikov untuk membahas dukungan mereka terhadap Kiev. Reznikov juga memberi pengarahan kepada rekan-rekannya tentang serangan balasan Ukraina, yang diluncurkan Kiev bulan ini.Para menteri NATO juga akan bertemu dengan bos industri pertahanan untuk mendesak mereka meningkatkan kapasitas produksi sehingga sekutu NATO dapat menyediakan lebih banyak amunisi ke Ukraina.Laporan media, mengutip sumber NATO, mengatakan pada hari Kamis bahwa Ukraina akan mendapatkan 14 tank tempur Leopard-2 senilai tiga digit juta euro dari mitra Barat, yang dibiayai oleh Denmark dan Belanda.Kontrak untuk pengiriman baru telah ditandatangani dan pemerintah Jerman terlibat karena harus menyetujui ekspor kendaraan.Kendaraan akan dipasok dan diperbaharui oleh grup Rheinmetall. Pengiriman tank tempur akan dilakukan pada akhir Januari.Dalam pidato video di kedua majelis parlemen Swiss pada hari Kamis, Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky mendesak Swiss untuk mengizinkan ekspor ulang senjata ke Ukraina."Saya tahu ada diskusi di Swiss tentang ekspor bahan perang untuk melindungi dan mempertahankan Ukraina. Itu sangat penting," kata Zelensky."Kami membutuhkan senjata agar kami dapat memulihkan perdamaian di Ukraina," tambahnya.Swiss memiliki kebijakan lama untuk melarang negara mana pun yang membeli senjatanya untuk mengekspornya kembali ke pihak-pihak yang berkonflik.Pada November tahun lalu, mereka memberlakukan embargo terhadap amunisi Swiss yang dikirim ke Rusia atau Ukraina.Di tempat lain dalam pidatonya, Zelensky berterima kasih kepada Swiss karena telah mengadopsi sanksi UE atas invasi tersebut, tetapi mengatakan lebih banyak diperlukan."Sangat penting untuk menunjukkan solidaritas karena sanksi ini akan membantu kami mengakhiri agresi," kata presiden Ukraina itu. "Kita harus memperkuat sanksi."Meskipun telah mengadopsi sanksi UE dan membekukan aset Rusia senilai 7,5 miliar franc Swiss [$556 juta], Swiss telah menolak permintaan dari beberapa negara UE untuk mengekspor kembali amunisi, persenjataan, dan kendaraan militer Swiss ke Ukraina.Jerman baru-baru ini meminta pihak berwenang Swiss untuk menjual tank Leopard 2 kepada pembuat senjata Rheinmetall, yang akan memungkinkan perusahaan untuk mengisi kembali celah persenjataan anggota NATO yang telah mengirim tank ke Ukraina.The Wall Street Journal mengatakan dalam sebuah laporan bahwa Jepang sedang dalam pembicaraan untuk memberikan peluru artileri ke AS untuk membantu meningkatkan stok untuk serangan balasan Ukraina terhadap Rusia,Sumber WSJ menambahkan bahwa Jepang sedang mempertimbangkan untuk memasok peluru artileri 155 mm di bawah pakta 2016 untuk berbagi amunisi sebagai bagian dari aliansi keamanannya dengan AS.Kementerian pertahanan Jepang mengatakan belum membuat keputusan akhir tentang penyediaan peluru.Seorang juru bicara Pentagon mengatakan terserah masing-masing negara untuk memutuskan apa yang bisa disediakan.Militer Ukraina mengatakan pada hari Kamis bahwa pasukannya telah maju ke sektor-sektor utama garis depan dalam serangan balasan terhadap pasukan Rusia. Ia menambahkan pasukan Kiev telah mendapatkan kembali kendali atas wilayah seluas lebih dari 100 km persegi [38 mil persegi] selama pertempuran.Tanah yang direbut kembali hanya dalam waktu seminggu adalah sebagian kecil dari wilayah yang dikuasai Rusia di Ukraina.Laporan media tidak dapat segera memverifikasi klaim Ukraina tersebut.Kementerian Pertahanan Rusia mengatakan pada hari Kamis bahwa pasukan Rusia berhasil menyerang fasilitas produksi drone di Ukraina menggunakan senjata presisi tinggi jarak jauh.Kementerian itu juga mengatakan pertahanan udara Rusia telah mencegat lima rudal yang diluncurkan HIMARS buatan AS dan menembak jatuh 25 drone.Rusia menuduh Barat terlibat langsung dalam perang Ukraina dengan memasok senjata dan melatih tentaranya.Rusia mengatakan operasi di Ukraina adalah untuk membela penduduk pro-Rusia di wilayah Ukraina timur Luhansk dan Donetsk dari dugaan penganiayaan oleh Kiev.Sejak perang dimulai, sekutu Kiev, yang dipimpin oleh Amerika Serikat dan Inggris, telah memasok senjata ke Ukraina, sebuah langkah yang menurut Rusia akan memperpanjang konflik.[IT/r]