Kapal Selam Nuklir AS Tiba di Pelabuhan Korea Selatan

IslamTimes - Sebuah kapal selam Angkatan Laut AS bertenaga nuklir telah tiba di kota pelabuhan Busan, Korea Selatan, sehari setelah kedua negara mengadakan latihan militer bersama di semenanjung Korea.

Ini adalah pertama kalinya dalam hampir enam tahun kapal selam yang diklasifikasikan sebagai "SSGN", atau kapal selam rudal jelajah, singgah di sebuah pelabuhan di Korea Selatan.Dalam sebuah pernyataan pada hari Jumat (16/6), Kepala Staf Gabungan AS [JCS] mengumumkan bahwa dengan memanggil kapal selam ke pelabuhan, Seoul, dan Washington bermaksud untuk “menguji kemampuan perang khusus dan interoperabilitas mereka” untuk menanggapi apa yang mereka sebut “ancaman yang berkembang. ” dari Korea Utara melalui latihan perang bersama.Menurut JCS, kapal selam seberat 18.000 ton ini memiliki panjang sekitar 170 meter dan dapat dipersenjatai dengan 150 rudal Tomahawk dengan jangkauan 2.500 kilometer [1.553 mil].Kembali pada bulan April, Presiden Korea Selatan Yoon Suk Yeol dan Presiden AS Joe Biden setuju di Washington untuk "lebih meningkatkan visibilitas reguler aset strategis" di Semenanjung Korea.Itu terjadi setelah pasukan Korea Selatan dan AS mengadakan latihan tembakan langsung bersama di wilayah tersebut pada hari Kamis. Sebanyak 2.500 tentara ikut serta dalam manuver di Pocheon, timur laut Seoul.Pyongyang menganggap semua latihan AS-Korea Selatan sebagai latihan untuk invasi, menggambarkan mereka sebagai latihan "panik" "mensimulasikan perang habis-habisan melawan Pyongyang."Korea Utara merilis sebuah pernyataan pada hari Kamis, mengatakan latihan tersebut “menargetkan DPRK dengan memobilisasi secara besar-besaran berbagai jenis senjata dan peralatan ofensif.”"Tanggapan kami terhadap hal ini tidak dapat dihindari," demikian pernyataan yang disiarkan oleh Kantor Berita Pusat Korea.Dikatakan latihan itu "meningkatkan ketegangan militer di wilayah tersebut."Sementara itu, Korea Utara meluncurkan dua rudal balistik jarak pendek. Departemen Keuangan AS mengatakan telah menjatuhkan sanksi pada dua warga negara Korea Utara, menuduh mereka terlibat dalam pengadaan peralatan dan bahan untuk program rudal balistik negara tersebut.Hubungan antara kedua Korea berada pada titik terendah sepanjang masa, dengan diplomasi terhenti. Seoul dan Washington telah bersumpah bahwa Pyongyang akan menghadapi tanggapan nuklir dan "akhir" dari pemerintah saat ini di Korea Utara jika menggunakan senjata nuklirnya terhadap sekutunya.Korea Utara, yang telah mendapat sanksi keras dari Amerika Serikat dan Dewan Keamanan PBB selama bertahun-tahun karena program rudal nuklir dan balistiknya, meluncurkan rudal dalam jumlah yang belum pernah terjadi sebelumnya pada tahun 2022, termasuk rudal balistik antarbenua tercanggih yang pernah ada.Lebih dari 28.500 tentara Amerika berbasis di Korea Selatan sebagai warisan Perang Korea 1950-1953, yang berakhir dengan gencatan senjata daripada perjanjian damai, yang berarti bahwa kedua tetangga secara teknis masih berperang.[IT/r]