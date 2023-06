Tersangka Kebocoran Pentagon Didakwa

IslamTimes - Pengawal Nasional Udara AS yang dituduh memposting harta karun materi rahasia online, Jack Teixeira, telah didakwa atas enam dakwaan federal, Departemen Kehakiman mengumumkan pada hari Kamis (15/6).

Dewan juri federal memilih untuk mendakwa tentara berusia 21 tahun itu karena sengaja menyimpan informasi pertahanan nasional, setelah dia diduga membagikan dokumen yang ditandai sangat rahasia ke platform obrolan Discord mulai sekitar tahun lalu."Jack Teixeira dipercaya oleh pemerintah Amerika Serikat dengan akses ke informasi rahasia pertahanan nasional - termasuk informasi yang secara wajar diperkirakan dapat menyebabkan kerusakan yang sangat parah pada keamanan nasional jika dibagikan," kata Jaksa Agung Merrick Garland dalam sebuah pernyataan, menambahkan bahwa kebocoran tersebut “membahayakan keamanan nasional kita.”Seorang anggota Pengawal Nasional Udara Massachusetts, Teixeira diberikan izin keamanan sangat rahasia pada tahun 2021 dan diduga telah secara ilegal mengakses berbagai file sensitif, di antaranya lusinan halaman yang terkait dengan bantuan militer AS ke Ukraina.Dokumen yang diduga dibocorkan oleh tersangka mengungkapkan bahwa pasukan khusus AS dan NATO aktif di Ukraina, bahwa perkiraan korban di Ukraina lebih tinggi daripada yang diakui secara publik oleh pejabat AS, bahwa pasukan Kiev kekurangan amunisi, dan bahwa AS telah memata-matai sekutunya selama ini. konflik. Pejabat Amerika telah menolak banyak file sebagai palsu atau direkayasa.Menyusul penangkapan Teixeira oleh FBI pada bulan April, Pentagon bergegas untuk menentukan cakupan penuh dari kebocoran tersebut, dengan Sekretaris Perang Lloyd Austin mencatat bahwa pejabat senior tidak menyadari pelanggaran tersebut sampai berminggu-minggu setelah fakta tersebut. Dia mengatakan dia baru diberi pengarahan tentang masalah tersebut pada 6 April, setelah media mulai melaporkan isi dokumen tersebut.Wakil Sekretaris Pers Pentagon Sabrina Singh kemudian mengatakan militer tidak mengetahui jumlah total dokumen yang dibagikan secara online, dan bahkan berbulan-bulan kemudian kantor berita terus melaporkan file baru.Teixeira tetap dalam tahanan federal saat dia menunggu proses pengadilannya, permintaan pembebasannya ditolak setelah jaksa menganggapnya sebagai risiko penerbangan. Masing-masing dari enam dakwaannya membawa hukuman maksimum 10 tahun penjara dan denda hingga $250.000, menurut DOJ.[IT/r]