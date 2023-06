China Bantah Mengintimidasi Negara Pasifik

IslamTimes - China telah menolak klaim bahwa kapalnya melakukan serangan ke perairan teritorial Palau, setelah negara pulau Pasifik itu meminta tambahan patroli militer AS, dengan alasan ancaman dari Beijing.

Ditanya pada hari Kamis (15/6) tentang tuduhan bahwa kapal China telah memasuki zona ekonomi eksklusif Palau tanpa izin pada beberapa kesempatan tahun ini, juru bicara Kementerian Luar Negeri Wang Wenbin bersikeras bahwa kapal negara tersebut mengikuti hukum internasional.“Kapal-kapal China berlindung dari angin di perairan yang relevan dan mereka tidak melakukan kegiatan eksplorasi atau survei maritim apa pun,” kata Wang.Pejabat itu menambahkan bahwa Beijing telah "meminta kapal-kapal China untuk menggunakan hak mereka atas kebebasan navigasi dan melakukan kegiatan penelitian ilmiah sesuai dengan hukum."Sebelumnya pada hari Kamis (15/6), Presiden Palau Surangel Whipps Jr. mengatakan kepada wartawan bahwa dia akan menyambut kehadiran militer AS yang meningkat di sekitar negaranya, mengutip dugaan serangan China.Dia berargumen bahwa langkah itu "tentang kesiapsiagaan", menambahkan bahwa Washington "sangat sadar" akan situasi tersebut dan "terus" bekerja untuk meningkatkan keamanan Palau.“Kami percaya pada konsep bahwa Anda mendapatkan kedamaian melalui kekuatan, dan kehadiran adalah pencegahan... Saya tahu semua orang khawatir tentang eskalasi [ketegangan regional]... Jika kami tidak menunjukkan kekuatan apa pun, maka kami akan pergi. menjadi rentan,” kata Whipps Jr., menyerukan pengerahan pasukan tambahan Penjaga Pantai AS .AS telah menyerang atau memperbarui pakta keamanan dengan beberapa negara kepulauan Pasifik dalam beberapa pekan terakhir, termasuk Papua Nugini, Mikronesia, dan Palau. Para pejabat berusaha untuk meningkatkan pengaruh AS di wilayah tersebut setelah Beijing mencapai kesepakatan militer dan pembangunan besar dengan Kepulauan Solomon tahun lalu, yang memicu kecemasan di Washington.Setelah ditutup beberapa dekade lalu, AS membuka kembali kedutaannya di Kepulauan Solomon awal tahun ini, dengan Departemen Luar Negeri mengatakan langkah itu adalah prioritas mengingat "pengaruh China yang berkembang" dan kekhawatiran akan pembangunan militer di wilayah tersebut.Menanggapi pengerahan AS yang akan datang ke Palau, juru bicara Kementerian Luar Negeri China mendesak kedua negara untuk “berkontribusi pada perdamaian, pembangunan, dan stabilitas di negara-negara kepulauan Pasifik,” menambahkan bahwa “kerja sama keamanan antar negara tidak boleh menargetkan pihak ketiga mana pun..”Beijing dan Washington telah berulang kali saling menuduh memicu ketegangan di Laut China Selatan dan Indo-Pasifik yang lebih luas. China menyangkal telah memaksa tetangganya, dan telah mendesak AS untuk meninggalkan “mentalitas Perang Dingin.”[IT/r]