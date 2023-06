Ekspor Minyak Iran Mencapai Level Tertinggi dalam 5 Tahun Meskipun Ada Sanksi AS

IslamTimes - Laporan hari Jumat (16/6) oleh kantor berita Reuters mengatakan pengiriman minyak mentah Iran terus meningkat pada tahun 2023 dengan pengiriman yang lebih tinggi ke China, Suriah dan Venezuela. Laporan tersebut mengutip konsultan, data pengiriman, dan sumber yang mengetahui masalah tersebut.

Sebagian besar minyak mentah Iran masuk ke China yang merupakan importir energi utama dunia. Beberapa pelanggan Eropa termasuk Jerman, Spanyol, dan Bulgaria juga mengimpor minyak dari Iran.Iran belum merilis angka resmi tentang ekspor minyaknya selama beberapa tahun terakhir di tengah upaya untuk menghindari sanksi ilegal Washington.Amerika Serikat, di bawah mantan presiden Donald Trump, meninggalkan kesepakatan nuklir, yang secara resmi dikenal sebagai Rencana Komprehensif Aksi Bersama (JCPOA), pada Mei 2018 dan menerapkan kembali sanksi sepihak yang telah dicabut oleh perjanjian tersebut.Ekspor minyak Tehran telah dibatasi sejak Mei 2018. Namun, ekspor tersebut terus meningkat selama masa jabatan Presiden AS Joe Biden saat ini.Ekspor minyak mentah melebihi 1,5 juta barel per hari (bpd) pada Mei, tingkat bulanan tertinggi sejak 2018, Reuters melaporkan mengutip Kpler, layanan pelacakan kapal tanker internasional utama.Ekspor kira-kira 2,5 juta barel per hari pada 2018, sebelum penarikan AS dari perjanjian nuklir 2015.Iran mengatakan pada bulan Mei telah meningkatkan produksi minyak mentahnya menjadi di atas 3 juta barel per hari. Itu sekitar 3% dari pasokan global dan akan menjadi yang tertinggi sejak 2018, menurut angka dari Organisasi Negara Pengekspor Minyak (OPEC).Sebuah sumber yang mengetahui masalah tersebut mengatakan kepada Reuters awal bulan ini, produksi masih pada level ini.Badan Energi Internasional minggu ini menempatkan produksi Mei Iran pada 2,87 juta barel per hari, mendekati angka resmi Iran.Laporan Reuters mengutip para analis yang mengatakan produksi dan ekspor Iran telah meningkat.Konsultan SVB International memperkirakan produksi minyak mentah mencapai 3,04 juta barel per hari pada Mei, naik dari 2,66 juta barel per hari pada Januari. Ekspor minyak mentah dan kondensat mencapai 1,93 juta barel per hari di bulan Mei, menurut laporan tersebut."Sanksi sudah ada tetapi mungkin tidak sepenuhnya diterapkan atau dipantau," kata Sara Vakhshouri dari SVB.Sebuah laporan Bloomberg juga mengatakan pada hari Jumat bahwa Iran mengirimkan minyak mentah paling banyak dalam hampir lima tahun meskipun ada sanksi AS.Bloomberg mengutip analis energi yang mengatakan bahwa ekspor minyak Iran telah melonjak ke level tertinggi sejak AS secara sepihak memberlakukan kembali sanksi terhadap negara itu pada 2018.Pengiriman minyak mentah telah berlipat ganda sejak musim gugur lalu mencapai 1,6 juta barel per hari di bulan Mei, menurut laporan tersebut.Angka-angka tersebut adalah tanda terbaru bahwa sanksi AS terhadap Iran telah gagal memangkas pendapatan minyak negara itu menjadi nol, sebuah tujuan yang sering dinyatakan oleh mantan dan pejabat pemerintahan AS saat ini.Mereka juga membenarkan upaya Iran dalam beberapa tahun terakhir untuk lebih mengandalkan sumber daya diplomatik dan ekonomi untuk menghindari sanksi AS daripada tunduk pada tekanan Washington untuk mengurangi program nuklir, pertahanan, dan kebijakan luar negerinya sebagai imbalan pelonggaran sanksi.Pada bulan Mei, Senator Republik senior AS Lindsey Graham mengakui ketidakefektifan sanksi yang telah dijatuhkan secara sepihak terhadap Iran.Graham mengecam pemerintahan Biden karena gagal menghentikan ekspor minyak Iran.[IT/r]