Pertukaran Tahanan Iran-AS, Kebangkitan JCPOA Terkait dengan Kemauan Politik Washington*

IslamTimes - Ketika negosiasi antara Iran dan kekuatan dunia untuk menyelamatkan Rencana Komprehensif Aksi Bersama (JCPOA), umumnya dikenal sebagai kesepakatan nuklir Iran, berlarut-larut tanpa henti, potensi kesepakatan pertukaran tahanan antara kedua belah pihak menawarkan secercah harapan untuk sebuah terobosan dalam menghidupkan kembali JCPOA.

Sekembalinya ke rumah akhir bulan lalu, korban lima tahun yang dihabiskan di ruang bawah tanah yang gelap di Jerman dan Belgia terlihat jelas di wajahnya yang lapuk.Matanya yang cekung dan penampilannya yang lelah berbicara banyak tentang kesulitan yang dia alami di penangkaran.Rambut wajah abu-abu yang tidak terawat dan kulit yang lusuh menjadi saksi atas pencobaan dan kesengsaraannya, sementara langkahnya yang terukur mengungkapkan efek abadi dari penjara di negeri asing.Tetap saja, senyum tekad yang tak terpatahkan dan perasaan kemenangan menghiasi bibirnya - bukti ketangguhan dan kekuatan batin yang dia temukan selama tahun-tahun sulit yang mendekam di balik jeruji besi.Assadollah Assadi, seorang diplomat Iran yang telah dijatuhi hukuman 20 tahun penjara di Swedia atas tuduhan palsu, kembali ke negerinya pada 26 Mei setelah dibebaskan setelah lima tahun penahanan.Dia dibebaskan sebagai bagian dari kesepakatan pertukaran tahanan yang difasilitasi oleh Oman. Sebagai gantinya, Iran membebaskan mata-mata Belgia Olivier Vandecasteele yang ditangkap pada Februari 2022.Dalam dunia diplomasi internasional yang rumit, pertukaran tahanan sering muncul sebagai alat yang menarik untuk membangun kepercayaan dan menumbuhkan niat baik antar negara.Ketika negosiasi antara Iran dan kekuatan dunia untuk menyelamatkan Rencana Komprehensif Aksi Bersama (JCPOA), umumnya dikenal sebagai kesepakatan nuklir Iran, berlarut-larut tanpa henti, potensi kesepakatan pertukaran tahanan antara kedua belah pihak menawarkan secercah harapan untuk sebuah terobosan dalam menghidupkan kembali JCPOA.Upaya diplomasi multilateral untuk menghidupkan kembali perjanjian 2015 telah terhenti sejak Agustus lalu terutama karena kebijakan penundaan dan kurangnya kemauan politik yang ditunjukkan oleh Washington.Mantan Presiden AS Donald Trump secara sepihak menarik diri dari perjanjian yang didukung PBB pada Mei 2018 dan menerapkan kembali sanksi di bawah apa yang disebutnya sebagai kampanye "tekanan maksimum" terhadap Iran.Sementara negosiasi maraton antara Iran dan penandatangan kesepakatan yang tersisa menghadapi banyak rintangan, kesepakatan pertukaran tahanan dapat menyuntikkan dorongan baru ke dalam proses.Konsep pertukaran narapidana sebagai tanda itikad baik dan membangun kepercayaan bukanlah hal baru. Faktanya, Iran dan Amerika Serikat juga telah melakukan pertukaran tahanan dua kali di masa lalu, sekali pada Januari 2016 ketika JCPOA diterapkan, dan sekali lagi pada Desember 2019.Pertukaran sebelumnya, dilihat sebagai terobosan diplomatik terpisah yang sejajar dengan negosiasi nuklir, bertujuan untuk mengurangi ketegangan antara kedua negara.Oman, sebuah negara kecil namun memiliki posisi strategis yang terletak di pantai tenggara Semenanjung Arab, telah muncul sebagai mediator utama dalam memfasilitasi pembicaraan tidak langsung antara Tehran dan Washington untuk menyelamatkan kesepakatan nuklir dan mencabut sanksi.Juru bicara kementerian luar negeri Iran, Nasser Kanani, selama konferensi pers mingguannya pada hari Senin, menekankan bahwa pembicaraan itu bukan rahasia dan menyambut upaya pihak Oman.Aspek signifikan dari pembicaraan yang dimediasi oleh Oman berkaitan dengan kemungkinan pertukaran tahanan antara Iran dan Amerika Serikat, seperti yang terlihat dari pernyataan diplomat top Oman awal pekan ini.Albusaidi seperti dikutip oleh Al-Monitor Rabu (14/6) bahwa Iran dan Amerika Serikat hampir menyelesaikan kesepakatan tentang pembebasan tahanan.Menteri luar negeri Oman Sayyid Badr Albusaidi juga mengamati adanya tekad dari kedua belah pihak bahkan ketika para perunding berusaha untuk menemukan titik temu dalam file nuklir.Kanaani juga mengindikasikan bahwa kesepakatan semacam itu dapat dicapai dalam waktu dekat, bergantung pada Washington yang menunjukkan tingkat keseriusan yang sama seperti Tehran.Ini terjadi ketika Pemimpin Revolusi Islam Ayatollah Seyyid Ali Khamenei dengan jelas menggarisbawahi pentingnya menjaga dan memperkuat infrastruktur nuklir negara.Ayatollah Khamenei dalam sambutannya pada hari Minggu mengatakan sementara mencapai kesepakatan tidak salah secara inheren, sangat penting untuk memastikan bahwa infrastruktur nuklir Iran tetap utuh.Sikap ini menegaskan kembali tekad Iran untuk mempertahankan kemampuan nuklirnya sambil mencari jalan ke depan dalam hubungan diplomatik dengan Barat, asalkan upaya tersebut dibalas dengan itikad baik.Dunia menyaksikan dengan antisipasi saat negosiasi rumit terungkap, berharap diskusi yang diadakan di Oman dapat berfungsi sebagai katalis untuk kebangkitan kembali kesepakatan 2015 dan pencabutan sanksi.Namun, sangat penting untuk mengakui bahwa lanskap internasional dan keseimbangan kekuatan telah berubah secara signifikan sejak penandatanganan perjanjian nuklir penting pada tahun 2015.Dinamika yang dimainkan sekarang dibentuk oleh berbagai persamaan dan kekuatan tawar-menawar, menuntut pendekatan baru dan solusi inovatif untuk mengatasi masalah kompleks yang dihadapi.Perkembangan yang paling signifikan adalah serangkaian rekonsiliasi antar negara di Asia Barat, termasuk Republik Islam Iran dan Kerajaan Arab Saudi.Arab Saudi, setelah hampir tujuh tahun, memulihkan hubungan diplomatik dengan Iran. Pada hari Sabtu (17/6), menteri luar negeri Saudi Pangeran Faisal bin Farhan melakukan kunjungan resmi pertamanya ke Tehran sejak pemulihan hubungan; beberapa hari setelah Iran membuka kembali misi diplomatiknya di negara Arab itu.Dorongan diplomasi regional ini mencerminkan lanskap yang berubah dan munculnya tatanan baru di Asia Barat, di mana Iran sebagai kekuatan regional berupaya memperkuat hubungannya dengan negara lain.Rekonsiliasi penting juga terjadi antara Mesir, Turki, dan Qatar, sementara Liga Arab menyambut kembali Suriah sebagai anggota setelah lebih dari satu dekade isolasi.Selain itu, laporan media juga menyoroti potensi détente antara Iran dan Mesir menyusul kunjungan Sultan Haitham Bin Tariq dari Oman ke kedua negara.Kunjungan ini dipandang sebagai upaya untuk menengahi rekonsiliasi dan membina hubungan yang lebih baik antara kedua negara. Saat terobosan diplomatik ini terungkap, kawasan ini melihat kalibrasi ulang aliansi dan penataan kembali kepentingan, menunjukkan periode transformatif dalam geopolitik Asia Barat.Dalam lanskap geopolitik yang berubah ini, niat baik Iran dalam terlibat dalam diplomasi terlihat jelas. Pada bulan Mei, Tehran dan Badan Energi Atom Internasional berhasil menyelesaikan dua kasus terkait program nuklir Iran melalui negosiasi teknis, seperti dilansir IRNA.Isu-isu tersebut, yang didasarkan pada dokumen palsu yang diberikan kepada badan PBB oleh rezim Zionis Israel, diselesaikan untuk selamanya, menandakan komitmen untuk bekerja sama secara lebih transparan.Sementara itu, Menteri Luar Negeri AS Antony Blinken membantah laporan yang menunjukkan bahwa AS dan Iran hampir mencapai kesepakatan untuk menghidupkan kembali perjanjian 2015 dan bertukar tahanan.Blinken menyatakan pada hari Jumat (16/6) bahwa laporan tersebut tidak akurat dan tidak benar, menekankan bahwa tidak ada kesepakatan yang tercapai, sekali lagi menunjukkan sikap bermuka dua yang terang-terangan dalam perilaku AS.Komentar tersebut muncul sebagai tanggapan atas laporan Reuters, yang mengindikasikan bahwa pembicaraan antara kedua belah pihak sedang berlangsung untuk menguraikan langkah-langkah yang berpotensi menghidupkan kembali kesepakatan, membebaskan tahanan, dan mencairkan aset Iran di luar negeri.Langkah-langkah ini, jika diambil, akan disajikan sebagai "pemahaman" daripada kesepakatan formal yang memerlukan tinjauan kongres, kata laporan itu.Dalam laporan terpisah pada hari Jumat (16/6), Nour News, sebuah publikasi berita yang dekat dengan Dewan Keamanan Nasional Tertinggi Iran (SNSC), mengatakan bahwa ada sinyal positif dari Gedung Putih yang menunjukkan potensi pergeseran pendekatan terhadap Iran dalam beberapa bulan terakhir.Namun, situs web tersebut tidak mengungkapkan optimisme tentang kesepakatan cepat mengenai masalah nuklir, menyoroti bahwa spekulasi di media Amerika mencerminkan niat pemerintah AS untuk menyampaikan sinyal positif dan terlibat kembali dalam negosiasi.Laporan itu menambahkan bahwa perubahan pendekatan dari Amerika Serikat dapat dikaitkan dengan langkah-langkah politik, keamanan, regional, dan hukum Iran yang proaktif dan efektif.Laporan tersebut selanjutnya menunjukkan bahwa kerja sama Iran yang berkelanjutan dengan badan nuklir PBB, manajemen yang sukses atas kerusuhan yang didukung asing baru-baru ini, dan upaya untuk meredakan ketegangan regional telah memainkan peran penting dalam mempengaruhi perubahan sikap AS.Terlepas dari keadaan yang menantang, Iran telah menunjukkan kemauan dan tekad politiknya. Pertukaran tahanan baru-baru ini dengan Belgia yang difasilitasi oleh Oman dan negosiasi yang sedang berlangsung untuk menghidupkan kembali kesepakatan nuklir dan pencabutan sanksi menyoroti komitmen Iran terhadap diplomasi.Terlepas dari hasilnya, Iran akan terus maju dengan kecepatan yang lebih cepat dan kekuatan yang lebih besar, memperluas hubungan dengan negara-negara kawasan dan mengejar kepentingannya dengan tekad yang teguh.[IT/r]*Mojtaba Darabi adalah jurnalis yang tinggal di Tehran.