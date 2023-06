Tarian Diplomatik yang Tidak Biasa: Blinken dan Qin Terlibat dalam Pembicaraan Panjang di Tengah Formalitas

IslamTimes - Sekretaris Negara Amerika Serikat Antony Blinken memulai apa yang hanya dapat digambarkan sebagai kunjungan yang dirancang dengan hati-hati ke Beijing, menandai perjalanan tingkat tertinggi oleh seorang pejabat AS ke China dalam hampir lima tahun. Tujuan yang nyata? Untuk “menstabilkan” ikatan yang sudah tegang antara kedua kekuatan.

Tapi jangan lupakan alasan sebenarnya di balik minat tiba-tiba Blinken untuk terlibat dengan China. Itu dengan mudah terjadi setelah "penemuan" balon mata-mata yang dicurigai di atas AS pada bulan Februari. Insiden yang meragukan ini dengan mudah memberikan alasan yang sempurna bagi Blinken untuk menunda perjalanannya, memberikan kesan bahwa AS mengambil sikap keras terhadap dugaan tindakan China.Tentu saja, kita diharapkan untuk percaya bahwa dua ekonomi terbesar di dunia hanya bertujuan untuk meningkatkan komunikasi dan menemukan titik temu. Namun, jangan tertipu oleh sikap diplomatik. Yang benar adalah bahwa AS dan China telah berselisih dalam banyak masalah, mulai dari perdagangan hingga teknologi hingga keamanan regional.@SecBlinken bertemu Menteri Luar Negeri Qin Gang. Tidak ada senyum yang terlihat. Mereka berbasa-basi tentang penerbangan Blinken dan kemudian duduk di seberang satu sama lain. Pers digiring keluar sebelum mereka mengatakan apa pun. pic.twitter.com/tNP3fWEhEo— Iain Marlow (@iainmarlow) 18 Juni 2023Dengan gerakan yang agak tidak biasa, Menteri Luar Negeri China Qin Gang menyambut Blinken dan delegasinya di pintu sebuah vila di dalam Diaoyutai State Guest House di Beijing, menyimpang dari kebiasaan menyambut tamu di dalam gedung. Niat di balik penyimpangan dari protokol ini masih belum jelas.Saat mereka memasuki vila, Qin melibatkan Blinken dalam beberapa percakapan santai, menanyakan tentang perjalanan panjangnya dari Washington. Pertukaran berlangsung dalam bahasa Inggris, menunjukkan upaya bersama untuk menjaga suasana yang ramah. Kedua pejabat itu kemudian berjabat tangan di depan bendera China dan Amerika, melambangkan pertemuan diplomatik.Setelah mereka masuk ke ruang pertemuan, baik Blinken maupun Qin tidak membuat pernyataan publik di hadapan pertemuan singkat para wartawan. Namun, pertemuan itu sendiri dilaporkan berlangsung selama 5 setengah jam, menekankan pentingnya dan kedalaman diskusi mereka. Selanjutnya, para pejabat beralih ke jamuan makan malam, yang selanjutnya menunjukkan niat untuk terlibat dalam dialog dan negosiasi yang substansial.Tidak adanya pernyataan publik selama pertemuan awal mengisyaratkan sifat sensitif dari masalah yang sedang didiskusikan, dan kedua belah pihak mungkin memilih untuk menahan komentar langsung sampai ada kemajuan lebih lanjut. Perpanjangan durasi pertemuan mereka menunjukkan komitmen untuk musyawarah menyeluruh dan eksplorasi bidang potensi kolaborasi atau pertentangan.Sementara detail spesifik dari diskusi mereka tetap dirahasiakan, durasi pertemuan dan makan malam kerja berikutnya menandakan keterlibatan berkelanjutan antara kedua pejabat dan kesediaan untuk menginvestasikan waktu dan upaya untuk menavigasi dinamika kompleks antara Amerika Serikat dan China.Sementara kedua belah pihak dengan hati-hati mengungkapkan harapan untuk kemajuan, mereka dengan cepat mengecilkan harapan akan terobosan substansial. Seolah-olah mereka ingin mengatur ekspektasi kita sejak awal, mengakui perbedaan yang dalam di antara mereka.Namun jangan mengabaikan fakta bahwa perjalanan ini dengan mudah membuka jalan bagi pertemuan mendatang antara Presiden AS Joe Biden dan Presiden China Xi Jinping. Mereka tampaknya melakukan percakapan 'produktif' November lalu, selama KTT G20 di Bali, dan sekarang mereka ingin melanjutkan dialog mereka. Seolah-olah mereka sedang mengadakan pertunjukan untuk komunitas internasional, berpura-pura bahwa mereka bersedia untuk mengatasi perbedaan mereka sambil dengan mudah mengabaikan ketegangan yang mendasarinya.Saat Blinken melanjutkan kunjungannya yang diatur dengan hati-hati, kita dapat mengharapkan dia untuk terlibat dengan pejabat tinggi China dan ikut serta dalam perjamuan mewah. Itu semua adalah bagian dari pertunjukan, berusaha menutupi dinamika kekuatan yang mencolok yang sedang dimainkan.Jangan lupa bahwa perjalanan ini berlangsung dengan latar belakang ketegangan yang meningkat antara kedua belah pihak, sebagaimana dibuktikan oleh panggilan telepon baru-baru ini antara Blinken dan mitranya dari China, Qin Gang. Sifat tegang dari percakapan mereka hanya menggarisbawahi permusuhan yang mendasari dan kerapuhan dari apa yang disebut upaya "stabilisasi".Pada akhirnya, kunjungan ini tidak lebih dari manuver yang diperhitungkan dengan baik, yang bertujuan untuk menjaga ilusi keterlibatan diplomatik sementara kedua belah pihak terus mengejar kepentingan strategis masing-masing. Dalihnya mungkin berbeda, tetapi perebutan kekuasaan yang mendasarinya tetap tidak berubah.[IT/r]