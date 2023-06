Pembantu Utama Biden di Arab Saudi untuk Lebih Mendorong Normalisasi dengan Israel setelah Blinken Gagal Melakukannya

IslamTimes - Penasihat utama Presiden AS Joe Biden dilaporkan telah melakukan perjalanan ke Arab Saudi sebagai bagian dari dorongan tanpa henti Washington untuk menengahi kesepakatan normalisasi antara Riyadh dan Tel Aviv.

Situs web berita yang berbasis di AS Axios melaporkan pada hari Sabtu (17/6) bahwa Brett McGurk, penasihat senior Biden untuk Timur Tengah, telah tiba di Arab Saudi untuk mengadakan “pembicaraan dengan pejabat Saudi yang akan berfokus pada upaya pemerintah untuk mencapai kesepakatan normalisasi antara Zionis Israel dan kerajaan. serta masalah lainnya.”Menurut laporan itu, McGurk juga diperkirakan akan bertemu dengan Putra Mahkota Saudi Muhammad bin Salman untuk membahas normalisasi hubungan kerajaan dengan Zionis Israel.Kunjungan McGurk adalah bagian dari upaya Gedung Putih untuk mendorong kesepakatan Saudi-Zionis Israel dalam enam hingga tujuh bulan ke depan sebelum kampanye pemilihan presiden Biden.Perjalanan penasihat utama ke Arab Saudi terjadi kurang dari dua minggu setelah Menteri Luar Negeri AS Tony Blinken mengunjungi kerajaan dan bertemu dengan bin Salman, dengan pejabat Saudi menolak dorongan terbaru diplomat AS untuk kesepakatan normalisasi.Menteri Luar Negeri Saudi Pangeran Faisal bin Farhan Al Saud mengatakan pada konferensi pers bersama dengan Blinken bahwa “tanpa menemukan jalan menuju perdamaian bagi rakyat Palestina… normalisasi apa pun akan memiliki manfaat yang terbatas.”Arab Saudi dengan hati-hati menyambut kesepakatan normalisasi yang ditengahi AS antara rezim Israel dan Uni Emirat Arab, Bahrain, Sudan, dan Maroko pada tahun 2020.Kerajaan kaya minyak itu sendiri, bagaimanapun, telah diharapkan untuk ikut serta sejak saat itu, karena kedua belah pihak telah melihat kontak yang meningkat dan pemulihan hubungan de-facto dalam beberapa tahun terakhir, meskipun ada klaim bahwa mereka berkomitmen pada apa yang disebut Arab tahun 2002. Inisiatif Perdamaian, yang mengkondisikan normalisasi hubungan dengan Zionis Israel pada pembentukan negara Palestina yang merdeka dan berdaulat dalam batas tahun 1967.Rezim Riyadh pada November 2020 memberikan izin kepada maskapai penerbangan Zionis Israel untuk menggunakan wilayah udaranya, beberapa jam sebelum penerbangan pertama Israel ke UEA dijadwalkan lepas landas.Para pemimpin, aktivis, dan rakyat Palestina telah berulang kali menolak kesepakatan normalisasi Arab-Zionis Israel sebagai “tikaman di belakang perjuangan Palestina dan rakyat Palestina.”[IT/r]