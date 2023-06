Palestina Membatalkan KTT dengan Israel atas Rencana Pemukiman

IslamTimes - Otoritas Palestina telah memboikot pertemuan ekonomi yang direncanakan dengan Zionis Israel atas sepasang tindakan kontroversial oleh rezim pendudukan yang memudahkan kegiatan pembangunan pemukiman ilegal di Tepi Barat.

Dalam sebuah tweet pada hari Minggu (18/6), Menteri Urusan Sipil Otoritas Palestina Hussein al-Sheikh membatalkan pertemuan Komite Ekonomi Bersama hari Senin (19/6) yang diharapkan mempertemukan pejabat Israel dan Palestina.Setelah keputusan Zionis Israel untuk “mempercepat tahap pertumbuhan permukiman di Tepi Barat, dan untuk memberi wewenang kepada menteri keuangannya, Smotrich, untuk meratifikasinya, kami memutuskan untuk memboikot pertemuan Komite Ekonomi Tinggi antara kedua pihak.” dia menulis.Dia menambahkan bahwa mereka akan "mempelajari" tindakan dan keputusan lain untuk diterapkan terkait hubungan mereka dengan Israel.Setelah keputusan pemerintah #Israel untuk mempercepat tahapan pertumbuhan permukiman di Tepi Barat, dan memberi wewenang kepada Menteri Keuangannya, Smotrich, untuk meratifikasinya. Kami memutuskan untuk memboikot pertemuan Komite Ekonomi Bersama #JEC antara kedua pihak, yang… https://t.co/Me9egi9b3t— حسين الشيخ Hussein AlSheikh (@HusseinSheikhpl) 18 Juni 2023Pengumuman itu muncul setelah kabinet perdana menteri Israel Benjamin Netanyahu mengeluarkan resolusi yang memberikan hampir semua kendali atas persetujuan perencanaan untuk pembangunan di permukiman Tepi Barat kepada menteri keuangan sayap kanan Bezalel Smotrich.Di bawah resolusi, yang mengubah sistem yang telah berlaku selama 27 tahun terakhir, banyak tahapan otorisasi yang diperlukan untuk pencurian tanah Palestina akan dikurangi menjadi hanya satu persetujuan yang diperlukan.Juga pada hari Minggu, Smotrich sendiri mengatakan bahwa Komite Perencanaan Tinggi Administrasi Sipil, di bawah kewenangannya, akan mengadakan pembahasan minggu depan untuk menyetujui 4.560 unit pemukim baru di Tepi Barat.Nabil Abu Rudeineh, juru bicara Presiden Palestina Mahmoud Abbas, memperingatkan bahwa perilaku Tel Aviv akan memicu ketegangan.Zionis Israel bermain api, baik dalam file al-Quds atau file penyelesaian, yang semuanya dianggap sebagai garis merah Palestina, Arab dan internasional, katanya.Abu Rudeineh selanjutnya menganggap pemerintah AS bertanggung jawab atas tindakan Israel, dengan mengatakan bahwa rezim tersebut “tidak dapat membangun satu batu pun tanpa keputusan Amerika.”“Permukiman di Tepi Barat semuanya akan dibongkar, sama seperti mereka dibongkar di Jalur Gaza, karena ilegal, dan dibangun dengan melanggar hukum internasional,” tambahnya.Pada hari Minggu, Washington mengeluarkan pernyataan yang mengungkapkan keprihatinan atas langkah terbaru Zionis Israel untuk memperluas permukiman di Tepi Barat yang diduduki.Juru bicara Departemen Luar Negeri Matthew Miller mengatakan dalam sebuah pernyataan bahwa AS "sangat terganggu" oleh rencana Zionis Israel "untuk memajukan lebih dari 4.000 unit pemukiman baru di Tepi Barat dan perubahan pada sistem perencanaannya yang dapat mempercepat persetujuan.""Seperti kebijakan lama, AS menentang tindakan sepihak yang membuat solusi dua negara lebih sulit dicapai dan merupakan hambatan bagi perdamaian," bunyi pernyataan itu.Sementara itu, Kementerian Luar Negeri Yordania mengutuk proyek pemukiman Israel sebagai “pelanggaran mencolok terhadap hukum internasional.”Seorang juru bicara kementerian mendesak masyarakat internasional untuk "mengambil tindakan segera untuk menghentikan tindakan sepihak Zionis Israel" yang menghalangi apa yang disebut solusi dua negara untuk konflik Zionis Israel-Palestina yang telah berlangsung selama beberapa dekade.Pada akhir Maret, sebuah laporan oleh Komisaris Tinggi PBB untuk Hak Asasi Manusia Volker Turk mengatakan 700.000 orang Israel tinggal di 279 permukiman di Tepi Barat yang diduduki, termasuk 14 permukiman di al-Quds Timur yang diduduki.Komunitas internasional menganggap pemukiman – ratusan di antaranya telah dibangun di Tepi Barat sejak pendudukan Tel Aviv di wilayah tersebut pada tahun 1967 – sebagai ilegal menurut hukum internasional dan Konvensi Jenewa karena dibangun di wilayah pendudukan.Dewan Keamanan PBB mengutuk kegiatan permukiman Zionis Israel di wilayah pendudukan dalam beberapa resolusi.[IT/r]