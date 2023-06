Korea Utara Berjanji untuk Meluncurkan Satelit Pengawasan Lain setelah Usaha yang Gagal

IslamTimes - Pejabat tinggi Korea Utara telah berjanji untuk terus maju dengan meluncurkan satelit pengawasan lain ke luar angkasa menyusul kegagalan percobaan pertama baru-baru ini.

Biro Politik Komite Pusat Partai Buruh Korea (WPK) menggambarkan peluncuran pertama negara itu bulan lalu sebagai "kekurangan paling serius" pada paruh pertama tahun ini dalam sebuah laporan yang disajikan pada Rapat Pleno Diperbesar ke-8 yang diadakan dari 16 hingga 18 Juni, Kantor Berita Pusat Korea (KCNA) melaporkan Senin (19/6).Pejabat tinggi Korea Utara menunjukkan selama pertemuan, yang dihadiri oleh pemimpin Kim Jong-un, bahwa "pengembangan satelit pengintaian militer sangat penting" dalam kemajuan prospektif tentara negara dan "dalam membuat persiapan tempur penuh" untuk angkatan bersenjata DPRK [Republik Rakyat Demokratik Korea]," menurut laporan tersebut.Laporan tersebut lebih lanjut mengutip pejabat tinggi yang menekankan bahwa karena signifikansi yang melekat pada masalah ini, itu "tidak dapat diabaikan" dan para ilmuwan dan insinyur Korea Utara harus menemukan cara untuk mengatasi kekurangan tersebut.Upaya pertama Korea Utara untuk meluncurkan satelit berakhir dengan kecelakaan karena kerusakan pada mesin dan sistem bahan bakar. Roket "Chollima-1" jatuh ke Laut Barat Korea pada 31 Mei 2023.Biro Politik WPK juga menghimbau agar TNI memperkuat hubungan militer dengan negara lain.Ia menyerukan bidang pertahanan nasional untuk secara konsisten mematuhi “tugas penting” untuk memperkuat solidaritas dengan negara-negara yang “menentang strategi perampokan AS untuk supremasi dunia,” tambah KCNA.Pyongyang telah mendorong untuk meningkatkan hubungan dengan Rusia, memberikan persetujuannya untuk operasi militer khusus Moskow di Ukraina. Pyongyang menganut prinsip bahwa Moskow membela diri melawan "kebijakan hegemonik" ekspansionis pimpinan AS NATO.Korea Utara juga berusaha untuk membangun hubungannya dengan China, sekutu terdekatnya dan kekuatan ekonomi tetangganya yang bertindak sebagai jalur kehidupannya, melindungi negara itu dari sanksi internasional yang dipimpin AS.Baik Rusia dan China adalah anggota tetap Dewan Keamanan PBB yang memegang hak veto, dan telah berulang kali memblokir upaya Amerika dan lainnya di blok Barat untuk memperketat sanksi PBB terhadap Korea Utara atas program pengembangan roket, rudal, dan senjata nuklirnya untuk mempertahankan. sendiri terhadap peluncuran latihan perang besar-besaran oleh angkatan bersenjata AS dan Korea Selatan di dekat perairan teritorialnya.Biro Politik juga membahas cara-cara untuk memperbaiki ekonomi Korea Utara yang sedang berjuang, yang menurut para ahli berada di bawah tekanan karena sanksi yang dijatuhkan pada negara tersebut.Terlepas dari sanksi brutal yang dipimpin AS, Korea Utara telah mencapai kemajuan yang cukup besar dalam meningkatkan hasil pertanian dan menghidupkan kembali produksi industri logam dan kimia, lapor KCNA.Itu juga mengutip kemajuan penting di bidang konstruksi, mengutip proyek untuk membangun puluhan ribu rumah baru di ibu kota, Pyongyang.Korea Utara sangat terbuka tentang program pengembangan roketnya, bersikeras bahwa itu ditujukan untuk mempertahankan negaranya dari agresi AS yang dicontohkan dalam latihan perangnya yang terus menerus di wilayah tersebut dan penyebaran senjata nuklir baru-baru ini ke Semenanjung Korea.[IT/r]