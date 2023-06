Analis: Israel Tidak Dapat Mentolerir Détente Iran-Bahrain, Ingin Mengubah Bahrain Menjadi Pangkalan Militer Anti-Iran

IslamTimes - Seorang analis politik dan keamanan Lebanon mengatakan Zionis Israel tidak dapat menerima kemungkinan pemulihan hubungan antara Iran dan Bahrain karena perkembangan seperti itu akan menghambat pembentukan pangkalan militer oleh entitas pendudukan di negara Arab Teluk Persia.

Amin Hoteit membuat pernyataan tersebut dalam sebuah wawancara dengan situs web Press TV setelah Asisten Menteri Luar Negeri AS untuk Urusan Timur Dekat Barbara Leaf meramalkan bahwa pemulihan hubungan Tehran-Manamah “akan terjadi dalam waktu dekat.”Hoteit mengatakan kemungkinan mencairnya hubungan Iran dengan Bahrain akan merugikan rezim Tel Aviv.“Zionis Israel tidak dapat mentolerir situasi baru, terutama ketika perdamaian tercapai… Ini karena Zionis Israel ingin mengubah Bahrain menjadi pangkalan militer canggih untuk menghadapi Iran,” tambahnya.“Pemulihan hubungan persahabatan antara Iran dan Bahrain pasti akan mencegah yang terakhir memberikan wilayahnya ke Tel Aviv untuk mendirikan pangkalan militer dan keamanan di sana.”Pada 4 Januari 2016, Bahrain mengikuti keputusan Arab Saudi untuk memutuskan hubungan diplomatik dengan Iran setelah penyerbuan kedutaan Saudi di Tehran oleh pengunjuk rasa atas eksekusi ulama Syiah terkemuka, Sheikh Baqir al-Nimr.Sementara itu, kesepakatan rekonsiliasi yang dicapai antara Iran dan Arab Saudi pada bulan Maret telah mengurangi ketegangan regional dan meningkatkan harapan akan pemulihan hubungan antara Iran dan negara-negara Arab lainnya, termasuk Bahrain.Tehran berkali-kali menyatakan kesiapannya untuk meningkatkan hubungan dengan semua negara regional di bawah kebijakan "bertetangga" -nya.“Meningkatkan hubungan dengan negara-negara regional, termasuk Bahrain, adalah salah satu kebijakan pemerintah [Iran],” kata juru bicara Kementerian Luar Negeri Iran Nasser Kan'ani pada 14 Maret.Juga dalam wawancara dengan Press TV, pakar Lebanon mengatakan détente antara Iran dan Bahrain akan berdampak positif pada hubungan rakyat Bahrain dengan Raja Hamad bin Isa Al Khalifah, yang telah hancur sejak pemberontakan tahun 2011 melawan monarki yang berkuasa.“Dalam waktu dekat, kita akan menyaksikan penyelesaian krisis Bahrain secara seimbang, sesuatu yang secara tidak langsung akan disambut baik oleh Iran,” tambahnya.Hoteit lebih lanjut menekankan bahwa hubungan Tehran-Manamah yang ramah akan menguntungkan AS karena ingin melindungi Armada Kelima Angkatan Lautnya di Bahrain dari konflik dan ancaman.Dia berargumen bahwa setelah kesepakatan damai Iran-Saudi, “kawasan tersebut bergerak menuju pendekatan perdamaian baru …, di antaranya adalah perubahan dalam hubungan Arab Saudi dan sekutunya dengan Iran dan sekutunya.”“Munculnya suasana seperti itu karena gagalnya plot-plot AS di kawasan. Pihak yang berlawanan menyadari bahwa permusuhan terhadap Iran dan poros perlawanan tidak akan mengarah ke mana pun,” tegasnya.[IT/r]