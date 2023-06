China pada AS: Tentukan Pilihan antara 'Dialog dan Konfrontasi'

IslamTimes - Diplomat top China Wang Yi telah memperingatkan Menteri Luar Negeri AS Antony Blinken bahwa Washington harus memilih antara "dialog dan konfrontasi" dalam hubungannya dengan Beijing, lebih lanjut menegaskan bahwa campur tangan Taiwan tetap menjadi garis merah bagi China.

"Penting untuk membuat pilihan antara dialog dan konfrontasi, kerja sama atau konflik," kata Wang, yang sebagai direktur kantor Komisi Urusan Luar Negeri Pusat di Partai Komunis China berpangkat di atas menteri luar negeri, selama pertemuan 3 jam dengan Blinken pada hari Senin (19/6) seperti dikutip di media lokal.“Kita harus membalikkan spiral ke bawah hubungan China-AS, mendorong untuk kembali ke jalur yang sehat dan stabil, dan bekerja sama untuk menemukan cara yang benar bagi China dan Amerika Serikat untuk bergaul,” tambahnya.Pernyataan itu muncul ketika hubungan Beijing dengan Washington berada pada titik terendah sejak pembentukan hubungan diplomatik antara kedua pemerintah karena perbedaan yang terus berlanjut mulai dari perdagangan dan teknologi hingga keamanan regional dan sengketa wilayah.“Kita harus membalikkan spiral ke bawah hubungan China-AS, mendorong untuk kembali ke jalur yang sehat dan stabil, dan bekerja sama untuk menemukan cara yang benar bagi China dan Amerika Serikat untuk bergaul,” kata Wang lebih lanjut.Akar penyebab persepsi AS yang salah dari ketegangan China-ASDiplomat top China mengutip kesalahpahaman dan kesalahan perhitungan AS oleh Amerika tentang bangsa China, serta persepsi salah Washington tentang pejabat Beijing sebagai akar penyebab meningkatnya ketegangan antara kedua negara.Dia lebih lanjut meminta Washington untuk menghindari salah penilaian dan mengambil posisi yang bertanggung jawab dalam upaya untuk meringankan hubungan yang memburuk antara dua ekonomi terbesar dunia."Kita harus mengambil sikap yang bertanggung jawab terhadap orang-orang, sejarah dan dunia, dan membalikkan spiral hubungan AS-Tiongkok," kata Wang, menurut pernyataan yang dikeluarkan oleh kementerian luar negeri China.'Tidak ada ruang untuk berkompromi' di China TaipeiDiplomat top China sekali lagi memperingatkan mitranya dari Amerika yang berkunjung bahwa wilayah pulau Taiwan yang memiliki pemerintahan sendiri tetap menjadi garis merah bagi Beijing dan bahwa AS harus "benar-benar mematuhi" komitmen Satu China-nya."Mengenai masalah ini, China tidak memiliki ruang untuk berkompromi atau menyerah," kata CCTV. "Amerika Serikat harus benar-benar mematuhi prinsip Satu China yang ditegaskan dalam tiga komunike bersama AS-China, menghormati kedaulatan dan integritas teritorial China, dan dengan jelas menentang 'kemerdekaan Taiwan'."Sebelum kunjungannya ke Beijing, Blinken menyebut kegagalan berkomunikasi dengan China sebagai faktor risiko yang dapat menyebabkan kesalahan perhitungan dalam hubungan mereka.Dia menyatakan bahwa tujuan kunjungannya ke China adalah untuk memulihkan saluran komunikasi dengan pejabat China dalam upaya untuk menghindari salah perhitungan oleh kedua belah pihak yang berubah menjadi konfrontasi militer habis-habisan.Diplomat tertinggi AS lebih lanjut menegaskan bahwa untuk menghindari konflik dengan China kita harus mulai dengan “berkomunikasi.”Dia adalah pejabat Amerika berpangkat tertinggi yang mengunjungi China sejak Presiden AS saat ini Joe Biden menjabat pada tahun 2021.Pejabat tinggi militer China telah menolak untuk mengadakan pembicaraan dengan rekan-rekan AS mereka dalam beberapa bulan terakhir karena sanksi Amerika yang dijatuhkan terhadap mereka.[IT/r]