Kepala Intel IRGC: 20 Badan Intelijen Asing Memainkan Peran 'Aktif' dalam Kerusuhan Tahun Lalu

IslamTimes - Kepala Organisasi Intelijen Korps Pengawal Revolusi Islam (IRGC) telah mengungkapkan bahwa sebanyak 20 badan intelijen asing memainkan peran aktif dalam kerusuhan tahun lalu yang didukung Barat di Iran.

Brigadir Jenderal Mohammad Kazemi membuat pernyataan itu dalam sebuah wawancara eksklusif dengan situs resmi Pemimpin Revolusi Islam Ayatollah Sayyid Ali Khamenei yang diterbitkan pada hari Senin (19/6) saat dia menguraikan berbagai aspek kerusuhan kekerasan yang dipicu oleh kematian Mahsa yang berusia 22 tahun. Amin pada bulan September tahun lalu.Kazemi mengatakan kerusuhan pecah setelah otoritas Amerika menyadari bahwa kebijakan luar negeri mereka terhadap Iran telah gagal setelah Presiden Joe Biden menjabat, dan bahwa mereka perlu meningkatkan apa yang disebut kampanye tekanan era Trump terhadap Republik Islam.“Setelah pemerintahan Biden berkuasa, Amerika mencapai kesimpulan strategis ini bahwa mereka telah menghadapi kegagalan dalam banyak kasus asing, dan alasannya adalah tindakan Iran dan manajemen Pemimpinnya; kegagalan ini telah menyebabkan posisi internasional Amerika dibayangi; jadi, Iran harus membayar harganya,” kata Kazemi dalam wawancara tersebut."Oleh karena itu, mereka bergerak ke arah menulis ulang tekanan maksimum versi Trump ... di bawah strategi menahan dan membatasi Republik Islam," tambahnya.Kazemi mengatakan para pejabat AS merancang tiga langkah agar kerusuhan terus berlanjut, termasuk menciptakan suasana emosional setelah kematian Amini, mengubah protes menjadi kerusuhan melalui pemogokan harian dan mengubah suasana kerusuhan menjadi gerakan bersenjata dengan mengaktifkan kelompok bersenjata.Dia menambahkan bahwa penyelidikan oleh Organisasi Intelijen IRGC mengungkap peran dan keterlibatan dinas intelijen dari hampir 20 negara dalam kerusuhan tahun lalu.Dia menyebutkan lebih dari selusin negara yang telah aktif dalam hal ini, termasuk Amerika Serikat, Inggris Raya, Uni Emirat Arab, Arab Saudi, Prancis, Jerman, Kanada, dan Bahrain. Dia juga mencatat bahwa rezim pendudukan Zionis juga terlibat.Kepala Badan Intelijen IRGC juga memberikan daftar beberapa kegiatan yang dilakukan oleh dinas intelijen asing selama kerusuhan.1. Gerakan oleh diplomat Prancis di Tehran untuk mengumpulkan informasi lapangan tentang kerusuhan dan keadaan aparat keamanan dan penegak hukum Iran dan bertukar informasi dengan petugas intelijen kedutaan negara Eropa.2. Upaya rezim Zionis Israel untuk mengumpulkan dana untuk mendukung perusuh dan pengunjuk rasa melalui inisiatif dan pembiayaan oleh Amerika Serikat dan negara lain.3. Pertemuan duta besar 28 negara Eropa di lokasi kedutaan Eropa untuk membahas kemungkinan penutupan kedutaan Eropa, dengan fokus di Jerman.4. Penggunaan warga negara non-Eropa (Afghanistan, Pakistan, Irak) dan kehadiran warga negara Eropa untuk mengumpulkan informasi tentang kerusuhan, yang menyebabkan penangkapan 40 orang dari satu negara tetangga, seorang warga Prancis-Irlandia di Khorasan Razavi Provinsi, dan warga negara Jerman di Provinsi Ardabil.5. Intensifikasi kegiatan dan dukungan US Central Intelligence Agency (CIA) dalam menciptakan platform dunia maya yang diperlukan untuk menyebarkan berita kerusuhan, termasuk upaya pengiriman peralatan teknis, alat pelarian, dan pencabutan sanksi pada perangkat komunikasi seluler.6. Permintaan CIA untuk membentuk tim gabungan dengan Mossad rezim Israel dan MI6 Inggris untuk mengaktifkan kembali proyek pembunuhan ilmuwan Iran, terutama di bidang nuklir, ruang angkasa, dan militer menjelang akhir kerusuhan.7. Pertemuan berkala bersama dinas intelijen Uni Emirat Arab dan rezim Zionis di negara Arab untuk mendukung kerusuhan di Iran.Kazemi juga menekankan dalam wawancaranya bahwa musuh berusaha untuk memicu ketidakpercayaan di antara orang-orang Iran dari berbagai strata sosial dan kecenderungan politik dengan taktik seperti mendorong diskriminasi dan pelanggaran hak-hak perempuan, serta runtuhnya Republik Islam dan berakhirnya Revolusi Negara Islam.Kerusuhan yang didukung asing pecah di Iran pada pertengahan September setelah kematian wanita Iran berusia 22 tahun keturunan Kurdi. Dia pingsan di kantor polisi di ibu kota Tehran dan dinyatakan meninggal tiga hari kemudian di rumah sakit. Sebuah laporan resmi oleh Organisasi Kedokteran Hukum Iran menyimpulkan bahwa kematian Amini disebabkan oleh penyakit, bukan dugaan pukulan di kepala atau organ tubuh vital lainnya.Komunitas intelijen Iran mengatakan beberapa negara, termasuk Amerika Serikat dan Inggris, telah menggunakan alat mata-mata dan propaganda mereka untuk memprovokasi kerusuhan dengan kekerasan di negara tersebut.Para perusuh mengamuk, secara brutal menyerang petugas keamanan dan menyebabkan kerusakan besar pada properti umum.Pada tanggal 5 Februari, Pemimpin Revolusi Islam mengampuni atau meringankan hukuman sejumlah besar tahanan Iran yang ditangkap selama kerusuhan.Ayatollah Khamenei mengeluarkan amnesti pada peringatan 44 tahun kemenangan gemilang Revolusi Islam, yang mengakhiri kekuasaan rezim Pahlevi yang didukung AS di negara itu pada 1979, dan peringatan ulang tahun Imam Syiah pertama , Imam Ali as.Amnesti Pemimpin mencakup semua kecuali pembunuh dan teroris.[IT/r]