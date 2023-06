Parlemen Inggris Mengesahkan Laporan tentang Penyimpangan Mantan Perdana Menteri

IslamTimes - Parlemen Inggris telah mengesahkan laporan yang menemukan mantan perdana menteri, Boris Johnson, bersalah karena berbohong tentang pesta pelanggar lockdown selama pandemi COVID-19.

Pada hari Senin (19/6), badan legislatif mendukung laporan tersebut, yang disiapkan oleh komite parlemen, menandai berakhirnya penyelidikan selama setahun terhadap Johnson.Komite Hak Istimewa House of Commons merilis temuannya minggu lalu, menyimpulkan bahwa Johnson sengaja berbohong kepada rekan-rekannya ketika dia meyakinkan mereka bahwa semua aturan COVID-19 telah diikuti setiap saat di gedung-gedung pemerintah.Salinan awal dari laporan tersebut telah dikeluarkan awal bulan ini, mendorongnya untuk mengundurkan diri untuk menghindari rasa malu lebih lanjut.Laporan tersebut merekomendasikan agar Johnson tidak diberikan izin yang memberinya akses otomatis ke parlemen dan akan merekomendasikan untuk menangguhkannya dari DPR selama 90 hari jika dia belum mengundurkan diri.Anggota DPR memberikan suara 354 banding 7 untuk mendukung laporan komite setelah debat selama lima jam. Keputusan tersebut tidak menghentikan Johnson untuk mencalonkan diri kembali menjadi anggota House of Commons, namun dianggap sebagai hukuman yang memalukan bagi politisi yang menjadi perdana menteri setahun lalu.Johnson adalah perdana menteri Inggris dari pertengahan 2019 hingga September 2022.Johnson menggambarkan komite tersebut sebagai "pengadilan kanguru", mengklaim bahwa laporan itu "dimaksudkan untuk menjadi tusukan pisau terakhir dalam pembunuhan politik yang berlarut-larut."Sebagian besar politisi, yang berbicara di parlemen pada hari Senin (19/6), mengkritik perilaku Johnson, sementara segelintir pendukungnya mempertanyakan ketidakberpihakan komite.Perdana Menteri Rishi Sunak, yang telah berjanji untuk memulihkan integritas pemerintah, mengatakan anggota bipartisan komite telah "melakukan pekerjaan mereka secara menyeluruh."Mantan perdana menteri, Theresa May, memperingatkan pendukung Johnson untuk tidak memberikan suara menentang laporan tersebut, dengan mengatakan hal itu akan mengikis kepercayaan publik terhadap demokrasi.Namun, Jacob Rees-Mogg, seorang menteri dalam pemerintahan Johnson, mengatakan komite tersebut telah melakukan "upaya yang disengaja untuk mengambil interpretasi yang paling tidak menguntungkan... dari aktivitas Tuan Johnson," menambahkan bahwa "sangat masuk akal" untuk menantang pandangannya.[IT/r]