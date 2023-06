Biden Menyebut Xi China sebagai 'Diktator'

IslamTimes - Presiden AS Joe Biden menyebut rekannya dari China, Xi Jinping, sebagai "diktator", mengklaim Beijing dipermalukan setelah salah satu balon cuacanya secara tidak sengaja tersesat ke wilayah udara Amerika awal tahun ini.

Tudingan itu datang hanya satu hari setelah diplomat top Amerika menyelesaikan kunjungan langka ke Republik RakyatBiden membahas perselisihan tentang balon pada penggalangan dana di California pada hari Selasa (20/6), menyarankan serangan itu tidak disengaja, bahkan saat menyatakan bahwa pesawat itu dirancang untuk spionase. Dia mengatakan kecelakaan itu membutakan para pejabat China, termasuk Xi.“Alasan mengapa Xi Jinping menjadi sangat kesal, dalam hal ketika saya menembak jatuh balon itu dengan dua mobil boks yang penuh dengan peralatan mata-mata di dalamnya, adalah dia tidak tahu itu ada di sana,” kata Biden. “Itu sangat memalukan bagi para diktator. Ketika mereka tidak tahu apa yang terjadi. Itu tidak seharusnya terjadi di tempat itu. Itu meledak.”Balon China melayang ke wilayah udara AS pada bulan Februari dan, setelah beberapa hari, ditembak jatuh oleh jet tempur. Sementara Washington telah berulang kali menggambarkan perangkat itu sebagai "balon mata-mata," Beijing menyatakan itu adalah pesawat sipil yang digunakan untuk mengumpulkan data meteorologi, dan melayang keluar jalur karena kesalahan.Balon itu memicu kecemasan pejabat AS, dengan militer menembaki beberapa objek lain yang terlihat di langit Amerika segera setelah insiden pertama. Biden kemudian mengungkapkan bahwa pesawat itu "kemungkinan besar" adalah balon cuaca, sementara Pentagon mencatat bahwa penyesuaian radar telah menyebabkannya salah mengidentifikasi objek.Pernyataan Biden kepada para donor datang hanya satu hari setelah Menteri Luar Negeri Antony Blinken mengakhiri kunjungan ke Beijing, di mana dia mengadakan pembicaraan dengan Xi dan pejabat senior China lainnya. Perjalanan itu awalnya dijadwalkan pada Februari, tetapi ditunda menyusul pertengkaran di atas balon.Blinken adalah menteri luar negeri AS pertama yang bertemu dengan Xi sejak 2018, menyoroti meningkatnya ketegangan antara kedua negara. Selama duduk mereka, presiden China menekankan perlunya meningkatkan hubungan, tetapi menegaskan hubungan AS-China harus didasarkan pada rasa saling menghormati dan hidup berdampingan secara damai. Dia mengatakan Beijing “tidak berusaha untuk menantang atau menggusur AS,” dan bahwa China mengharapkan hal yang sama dari Washington.Pemerintahan Biden menggambarkan China sebagai pesaing utama AS, dan telah berjanji untuk menghadapi Beijing dalam berbagai masalah, termasuk klaimnya atas Taiwan. Sementara Blinken menekan Xi atas dugaan "pelanggaran hak asasi manusia" di China dan kebijakan ekonomi "tidak adil" pemerintah selama pertemuan mereka, dia juga menyerukan lebih banyak kerja sama dan mendorong dialog lebih lanjut.[IT/r]