Pentagon Merevisi 'Kesalahan Akuntansi' Bantuan Ukraina

IslamTimes - Militer AS mengatakan pihaknya melebih-lebihkan nilai senjata yang ditransfer ke Ukraina lebih dari $6 miliar selama dua tahun terakhir, lebih dari dua kali lipat penilaian awal Pentagon yang pertama kali diungkapkan pada awal tahun ini.

Dana yang "direbut kembali" akan digunakan untuk paket senjata masa depan untuk Kiev, kata para pejabatWakil Sekretaris Pers Pentagon Sabrina Singh merevisi angka tersebut selama konferensi pers hari Selasa (20/6), mengatakan kepada wartawan bahwa bantuan AS dinilai terlalu tinggi sebesar $6,2 miliar, termasuk $2,6 miliar tahun lalu dan $3,6 miliar lainnya pada tahun 2023.“Dalam banyak kasus, layanan menggunakan biaya penggantian daripada nilai buku bersih, sehingga melebih-lebihkan nilai peralatan yang ditarik dari stok AS dan diberikan ke Ukraina,” katanya.Singh menambahkan bahwa kesalahan itu tidak berdampak berarti pada bantuan ke Kiev, mencatat bahwa itu malah akan memungkinkan Washington untuk memberikan lebih banyak bantuan di atas $40 miliar yang telah disahkan sejak Rusia mengirim pasukan ke negara tetangga tahun lalu.Ditanya apakah $ 6,2 miliar yang baru 'ditemukan' telah dialokasikan untuk bantuan di masa depan, juru bicara mengatakan dana tersebut akan "kembali ke pot uang," dan bahwa keputusan seperti itu akan dibuat sebelum paket senjata berikutnya disetujui.Penasihat Keamanan Nasional Gedung Putih Jake Sullivan sebelumnya berpendapat bahwa kesalahan akuntansi tidak menunjukkan kurangnya pengawasan untuk bantuan AS ke Ukraina, bersikeras "uang ini dibelanjakan secara efektif dan tepat."Namun, beberapa anggota parlemen menyuarakan skeptisisme, dengan Senator Republik Marco Rubio menuntut peninjauan komprehensif atas bantuan tersebut minggu lalu. Beberapa anggota GOP lainnya menggemakan seruan untuk audit, dengan Perwakilan Marjorie Taylor Greene berargumen bahwa warga Amerika "tidak tahu ke mana perginya semua uang ini."Sementara para pejabat AS bersikeras bahwa bantuan dipantau dengan benar, sumber intelijen yang tidak disebutkan namanya menggambarkan masalah pengawasan utama dalam komentarnya kepada CNN tahun lalu, mengatakan bahwa senjata Barat jatuh ke dalam "lubang hitam besar", dan bahwa Washington "hampir nol" mengetahui di mana senjata berakhir di Ukraina.[IT/r]