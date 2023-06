“Israel”: Tidak Ada Penerbangan Langsung ke Arab Saudi, Mungkin Haji berikutnya!

IslamTimmes - Zionis “Israel” mengumumkan bahwa masih belum ada penerbangan langsung antara entitas tersebut dan Arab Saudi.

Penasihat keamanan “nasional” Zionis “Israel” Tzachi Hanegbi mengakui, “mungkin haji berikutnya kami akan dapat melakukannya,” dalam sebuah wawancara dengan penyiar lokal Kan.Bulan lalu, Kementerian Luar Negeri “Israel” menyatakan bahwa Tel Aviv dan Riyadh bekerja sama menuju kesepakatan yang akan mengesahkan penerbangan langsung antara Tel Aviv dan Jeddah.Menteri Luar Negeri Zionis “Israel” Eli Cohen mengumumkan pada bulan Mei bahwa dia telah membuat permintaan resmi ke kerajaan Saudi.Seorang pejabat senior Zionis “Israel”, berbicara dengan syarat anonim, mengatakan pada saat pembicaraan tertutup, yang dilakukan di bawah mediasi AS, memiliki peluang 60% untuk mencapai kesimpulan positif.Menurut laporan baru-baru ini oleh New York Times, pada hari Sabtu (17/6), pemerintahan Presiden AS Joe Biden meningkatkan upayanya untuk mengamankan normalisasi antara Zionis "Israel" dan Arab Saudi. "Biden telah memutuskan untuk melakukannya, dan semua orang di pemerintahan sekarang mengerti bahwa presiden menginginkan ini," kata Martin Indyk, mantan duta besar AS untuk entitas tersebut, seperti dikutip.[IT/r]