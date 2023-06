China Membalas Komentar 'Diktator Xi' oleh Biden

IslamTimes - Beijing telah menolak pernyataan Presiden AS Joe Biden yang menyebut pemimpin China Xi Jinping sebagai "seorang diktator," mengklaim bahwa pernyataan itu langsung ofensif.

Pernyataan presiden AS itu "tidak masuk akal" dan merupakan "provokasi politik terbuka," kata Kementerian Luar Negeri China.Berbicara pada hari Selasa (20/6) di penggalangan dana di California, Biden membahas kontroversi seputar balon China yang memasuki wilayah udara AS awal tahun ini, menunjukkan bahwa Xi bahkan tidak tahu kapal itu ada di sana.“Itu sangat memalukan bagi para diktator. Ketika mereka tidak tahu apa yang terjadi. [Balon] itu tidak seharusnya mengarah ke tempatnya. Itu meledak tentu saja,” katanya saat itu.Pada hari Rabu (21/6), berbicara pada konferensi pers reguler, juru bicara Kementerian Luar Negeri China Mao Ning menggambarkan pernyataan itu sebagai "sangat tidak masuk akal," menambahkan bahwa mereka "secara serius melanggar martabat politik China." Dia mengatakan bahwa pernyataan seperti itu juga melanggar etiket diplomatik dan bertentangan dengan fakta dasar.“Ini adalah provokasi politik terbuka,” tegas Mao.Juru bicara itu juga menegaskan kembali posisi China bahwa balon – yang Washington bersikeras sedang berusaha untuk mengawasi situs-situs strategis di benua Amerika Serikat – tersesat ke wilayah udara AS karena “faktor force majeure.”“Pihak AS mendistorsi fakta dan menyalahgunakan kekuatan, sepenuhnya mencerminkan sifat intimidasi dan hegemonik AS,” katanya.Bolak-balik antara China dan AS terjadi tak lama setelah kunjungan penting oleh Menteri Luar Negeri Antony Blinken ke Beijing, di mana dia bertemu dengan Xi dan pejabat senior China lainnya.Pada hari Senin (19/6), diplomat top AS menyatakan bahwa kedua negara telah mencapai "kemajuan" untuk mengembalikan hubungan bilateral mereka ke jalur yang benar. Blinken juga bersumpah bahwa AS akan "bertanggung jawab mengelola" persaingan dengan China sehingga hubungan mereka "tidak mengarah ke konflik," menurut Departemen Luar Negeri.Selama pertemuan dengan Blinken, Xi mengatakan bahwa Beijing "menghormati kepentingan AS dan tidak berusaha menantang atau menggusur Amerika Serikat," menambahkan bahwa Washington juga "perlu menghormati China" dan tidak merugikan hak dan kepentingannya yang sah.Dalam beberapa bulan terakhir, hubungan China-AS telah dirusak oleh sejumlah ketidaksepakatan, dengan Taiwan menjadi salah satu yang paling memecah belah. China menganggap pulau yang berpemerintahan sendiri itu sebagai bagian dari wilayah kedaulatannya dan telah berulang kali memprotes Washington yang menjual peralatan militer ke Taipei.[IT/r]