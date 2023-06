Ocasio-Cortez Bergabung dengan Anggota Kongres Lainnya dalam Memboikot Pidato Modi di depan Kongres AS

IslamTimes - Anggota Kongres Demokrat Alexandria Ocasio-Cortez bergabung dengan anggota parlemen progresif lainnya dalam memboikot pidato bersama Perdana Menteri India Narendra Modi di Kongres AS.

Dalam sebuah tweet pada hari Rabu (21/6), Perwakilan New York meminta sesama anggota parlemen yang mendukung “pluralisme, toleransi, dan kebebasan berbicara” untuk bergabung dengan boikot pidato Modi.Ocasio-Cortez menunjukkan larangan Modi sebelumnya memasuki Amerika Serikat atas pelanggaran hak asasi manusia dan laporan dari Departemen Luar Negeri tentang rekor India dalam kebebasan beragama.“Pidato bersama adalah salah satu undangan dan penghargaan paling bergengsi yang dapat diberikan Kongres Amerika Serikat. Kita tidak boleh melakukannya untuk individu dengan catatan hak asasi manusia yang sangat meresahkan – terutama untuk individu yang telah disimpulkan oleh Departemen Luar Negeri kita terlibat dalam pelanggaran hak asasi manusia sistematis terhadap minoritas agama dan komunitas yang tertindas kasta,” Ocasio-Cortez menambahkan.Pernyataannya muncul sehari setelah Perwakilan Muslim Rashida Tlaib (D-Mich.) dan Ilhan Omar (D-Minn.) mengumumkan bahwa mereka akan memboikot pidato perdana menteri India.Tlaib mengatakan pada hari Selasa (20/6) di Twitter bahwa “sejarah panjang pelanggaran hak asasi manusia, tindakan anti-demokrasi yang dilakukan Modi, menargetkan Muslim dan agama minoritas, dan menyensor jurnalis tidak dapat diterima.”“Pemerintahan Perdana Menteri Modi telah menindas minoritas agama, memberanikan kelompok nasionalis Hindu yang kejam, dan menargetkan jurnalis/pembela hak asasi manusia dengan impunitas,” tulis Omar dalam pernyataannya sendiri.Sementara beberapa kelompok HAM AS berencana menggelar protes selama kunjungan Modi.Rashid Ahmed, direktur eksekutif Dewan Muslim Amerika India (IAMC), yang telah membantu mengatur serangkaian protes selama kunjungan Modi, mengatakan, "Kekhawatiran kami adalah bahwa pemerintahan Biden menutupi semua yang terjadi di India."Lebih dari 70 anggota parlemen AS telah menyatakan keprihatinan atas pelanggaran hak asasi manusia yang terus berlanjut di seluruh India, menyerukan pemerintahan Biden untuk mengangkat masalah ini dengan Modi.“Serangkaian laporan independen dan kredibel mencerminkan tanda-tanda meresahkan di India menuju penyusutan ruang politik, munculnya intoleransi agama, penargetan organisasi masyarakat sipil dan jurnalis, dan meningkatnya pembatasan kebebasan pers dan akses internet,” anggota Kongres Amerika tulis dalam surat hari Selasa yang dikirim ke Presiden AS Joe Biden.Surat itu ditandatangani oleh 75 senator Demokrat dan perwakilan DPR yang mendesak Biden untuk membahas masalah hak asasi manusia dalam pembicaraannya dengan Modi, bersikeras bahwa itu penting "untuk hubungan yang sukses, kuat, dan jangka panjang" antara kedua negara.Perdana Menteri ultra-nasionalis India tiba di New York pada hari Selasa (20/6) di tengah kekhawatiran atas apa yang dilihat sebagai situasi hak asasi manusia yang memburuk di bawah Partai Nasionalis Hindu Bharatiya Janata (BJP).[IT/r]