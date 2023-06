IslamTimes - Komisi Eropa mengusulkan dana €10 miliar untuk mengembangkan teknologi strategis agar tidak terlalu bergantung pada impor teknologi tinggi dari China.

Ia juga ingin memblokir negara-negara UE untuk berurusan dengan China dalam hal yang disebut teknologi sensitif. Klaimnya adalah untuk mengurangi risiko.Risiko rantai pasokan, risiko infrastruktur kritis, risiko keamanan dan kebocoran teknologi, dan risiko pemaksaan ekonomi.Diplomat top China memberi tahu AS untuk memilih antara “dialog dan konfrontasi,” menegaskan kembali bahwa Taiwan tetap menjadi garis merah bagi Beijing.Tampaknya hubungan positif yang dikembangkan di luar kendali Barat membuat Washington dan Brussel berada di ujung tanduk.Kita harus diperlengkapi untuk melindungi keamanan ekonomi dan kepentingan ekonomi kita dari tindakan beberapa negara lain.Perdagangan antara UE dan China bernilai luar biasa 2,3 miliar euro per hari. Beberapa analis percaya AS sedang mencoba untuk memutuskan hubungan ekonomi yang vital ini.Amerika Serikat adalah penguasa Uni Eropa. Mereka adalah penguasa Eropa. Itulah urutan setelah Perang Dunia Kedua. Dan ada NATO, yang merupakan aliansi yang membuat Uni Eropa menjadi saudara kecil.China mengutuk resolusi anti-Beijing yang disahkan oleh Parlemen Eropa terkait Hong Kong.Selama debat Parlemen Eropa baru-baru ini, anggota parlemen mengkritik keras kebijakan UE terhadap Rusia dan China.Dampak dari sanksi energi terhadap Moskow sangat merugikan warga dan bisnis UE.Di saat tekanan ekonomi yang mengerikan, Komisi Eropa ingin memprioritaskan pemerintah di Kyiv.... dan Ukraina. Di sini kami mengusulkan cadangan keuangan untuk empat tahun ke depan sebesar 50 miliar euro.Analis mengatakan kepentingan pribadi di Amerika Serikat paling diuntungkan dari memburuknya hubungan UE-Rusia dan UE-China.Para pemimpin UE akan mengadakan pertemuan puncak pada akhir minggu depan untuk membahas proposal perdagangan Komisi.Sudah jelas ada kekhawatiran besar di negara-negara anggota karena pengaturan dengan China saat ini sangat menguntungkan.Dilaporkan bahwa beberapa negara UE percaya bahwa Komisi Eropa melampaui batas.China berjanji akan melakukan tindakan balasan jika UE memberlakukan sanksi pada perusahaannya.[IT/r]