Rusia Mengatakan AS Memperkuat Kehadiran Militer di Suriah

IslamTimes - Rusia mengatakan Amerika Serikat memperkuat kehadiran militernya di Suriah, meskipun ada seruan dari pemerintah Damaskus untuk penarikan pasukan AS.

"Ada informasi seperti itu ... bahwa AS memperkuat kontingen militernya di timur laut Suriah, serta di al-Tanf, yang telah lama diduduki secara ilegal oleh mereka," Alexander Lavrentiev, utusan khusus presiden Rusia untuk Suriah, dikutip oleh kantor berita RIA mengatakan pada hari Kamis (22/6).Dia mengatakan Washington berusaha untuk "menggoyahkan" Suriah.Menurut sambutannya, pasukan AS terus bekerja sama dengan kelompok teroris di Suriah dengan tujuan melakukan aksi teror di wilayah Suriah.Sejak 2014, AS telah mengerahkan pasukan dan peralatan militer di Suriah tanpa izin dari Damaskus atau mandat PBB dengan dalih memerangi Daesh. Kelompok teroris Takfiri muncul ketika Washington kehabisan alasan untuk memperluas campur tangan regionalnya atau memperbesar skalanya.Pasukan Amerika mempertahankan kehadiran ilegal mereka di tanah Suriah, meskipun Damaskus dan sekutunya berhasil mengalahkan ISIS pada akhir 2019.Militer AS mengklaim kehadirannya di Suriah bertujuan untuk mencegah ladang minyak di daerah itu jatuh ke tangan ISIS.Damaskus, bagaimanapun, mempertahankan pengerahan itu dimaksudkan untuk menjarah sumber daya alam negara itu. Mantan Presiden Amerika Serikat Donald Trump mengakui dalam beberapa kesempatan bahwa pasukan Amerika berada di negara Arab untuk kekayaan minyaknya.Rusia telah membantu pasukan Suriah dalam pertempuran di seluruh negara yang dilanda konflik, terutama dengan memberikan dukungan udara untuk operasi darat melawan teroris yang didukung asing.[IT/r]