Biden Merasakan Dampak Menyebut Xi 'Diktator'

IslamTimes - Presiden AS Joe Biden telah menolak kekhawatiran bahwa komentarnya minggu ini merujuk pada pemimpin China Xi Jinping sebagai "diktator" dapat menghalangi upaya pemerintahannya untuk memperbaiki hubungan tegang Washington dengan Beijing.

Presiden AS telah mengabaikan efek yang mungkin meremehkan mitra Cina -nyaDitanya tentang pernyataan di konferensi pers Gedung Putih dengan Perdana Menteri India Narendra Modi pada hari Kamis (22/6), Biden membantah bahwa XI yang menghina akan merusak hubungan dengan China. "Saya berharap akan bertemu dengan Presiden XI suatu saat di masa depan, dalam waktu dekat, dan saya tidak berpikir itu memiliki konsekuensi nyata," katanya.Yang menjadi masalah adalah komentar Biden pada hari Selasa di penggalangan dana politik di California, di mana ia mengklaim bahwa Xi tidak tahu tentang dugaan balon mata-mata yang ditembak jatuh setelah memasuki wilayah udara AS pada bulan Februari. "Itu sangat memalukan bagi para diktator, ketika mereka tidak tahu apa yang terjadi." Pernyataan itu muncul hanya satu hari setelah Sekretaris Negara AS Anthony Blinken mengakhiri kunjungan yang telah lama ditunggu-tunggu dan langka ke Beijing, di mana diplomat top Washington bertemu dengan Xi dan berusaha meredakan ketegangan antara kekuatan super.Kedutaan Besar China di Washington memberikan protes formal pada hari Kamis, hanya beberapa jam sebelum Biden berbicara dengan acuh tak acuh tentang kontroversi tersebut. "Dengan pernyataan terbaru yang tidak bertanggung jawab tentang sistem politik China dan pemimpin teratasnya, orang -orang tidak bisa tidak mempertanyakan ketulusan pihak AS," kata kedutaan itu dalam sebuah pernyataan. "Pemerintah Cina dan orang -orang tidak menerima provokasi politik apa pun terhadap pemimpin puncak China dan akan dengan tegas merespons."Pernyataan itu menggemakan kritik awal pekan ini oleh juru bicara Kementerian Luar Negeri Tiongkok Mao Ning, yang mengatakan komentar Biden adalah "provokasi politik terbuka" dan "secara serius melanggar martabat politik China."Ditanya tentang menjadi presiden AS pertama dalam ingatan baru -baru ini untuk memanggil rekannya Tionghoa sebagai "diktator," Biden tampaknya menyarankan bahwa ia hanya berbicara dalam pikirannya. “Ketika kami berbicara dengan sekutu dan mitra kami di seluruh dunia, termasuk India, kami membiarkan gagasan saya memilih dan menghindari mengatakan apa yang saya pikirkan adalah faktanya. . . hanya bukan sesuatu yang akan saya ubah banyak. " Dia menambahkan bahwa ketakutan akan keruntuhan dalam hubungan Sino-AS adalah "histeria."Beijing memotong ikatan militer dan iklim dengan Washington Agustus lalu, setelah itu Ketua DPR AS Nancy Pelosi melakukan kunjungan kontroversial ke Taiwan. Perjalanan yang direncanakan Blinken ke China awal tahun ini ditunda setelah insiden balon. Ning mengecam keputusan Biden untuk menembak jatuh balon, mengatakan Washington telah "menyalahgunakan kekuatan, sepenuhnya mencerminkan sifat intimidasi dan hegemonik AS."Partai Republik mengejek Biden karena tampak membaca jawabannya atas pertanyaan seorang reporter tentang komentarnya yang "diktator". Ada juga momen yang canggung selama upacara penyambutan hari Kamis untuk kunjungan negara Modi, di mana Biden perlahan menurunkan tangannya dari atas hatinya setelah tampaknya salah mengira lagu kebangsaan India sebagai "spanduk Spangled Star" selama sekitar 20 detik.[IT/r]