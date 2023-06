Apa Agenda Tur Teluk Persia Menlu Iran?

Islam Times - Menteri Luar Negeri Iran Hussein Amir-Abdollahian tiba di Qatar pada hari Selasa sebagai bagian dari tur ke Teluk Persia.

Kantor berita IRNA melaporkan bahwa kunjungan ke Doha datang atas undangan mitra Qatar Mohammed bin Abdulrahman Al Thani.Kementerian Luar Negeri Iran menerbitkan pernyataan tentang tujuan tur tersebut, mengatakan bahwa Amir-Abdollahian akan membahas kepentingan bersama di bidang bilateral, regional, dan internasional.Dalam sebuah tweet, Amir-Abdollahian menulis, “Melanjutkan pengembangan hubungan yang komprehensif dengan negara-negara tetangga adalah salah satu pilar utama dari teori kebijakan luar negeri seimbang yang diadopsi oleh pemerintah Iran.”Dia lebih lanjut berkata, "Untuk memperkuat hubungan dan menindaklanjuti keputusan dalam kunjungan pertukaran pejabat senior, saya pergi ke Qatar dan Oman.... Tetangga-teangga Iran memiliki banyak kemampuan di bidang ekonomi, politik, dan perdagangan."Kunjungan Amir-Abdollahian ke Qatar menyusul kunjungan Gubernur Bank Sentral Mohammad Reza Farzin ke Doha pekan lalu dengan tujuan untuk memperkuat kerjasama moneter, perbankan, dan ekonomi serta konsultasi dengan pejabat negara Arab tersebut.Setelah menjalin hubungan politik dan ekonomi yang erat dalam beberapa tahun terakhir, Iran dan Qatar berusaha untuk memperluas kemitraan mereka. Masalah ini terutama menjadi prioritas utama dalam kebijakan pemerintahan Presiden Seyyed Ibrahim Raisi. Sebelumnya, Adnan Mousapour, kepala Kamar Dagang Gabungan Iran-Qatar telah berbicara tentang peningkatan volume perdagangan sebesar 45 persen dengan Qatar selama dua tahun terakhir.Menurut Mousapour, volume perdagangan mereka pada tahun 2021 adalah $143 juta dan pada tahun 2022, meningkat menjadi $208 juta.Pejabat Iran telah mengumumkan bahwa mereka ingin lebih memperkuat volume perdagangan dengan Qatar di tahun-tahun mendatang. Pada bulan April, Farzad Piltan, direktur jenderal Organisasi Pengembangan Perdagangan Iran di Asia Barat, mengatakan bahwa Teheran sedang berusaha untuk meningkatkan volume perdagangan dengan Qatar menjadi $3 miliar pada tahun 2025.Menurut juru bicara Bea Cukai Iran, semen, sayuran, tanaman, pistachio, dan kunyit adalah barang Iran yang diekspor ke Qatar. Bahan kimia, suku cadang mobil, dan peralatan listrik adalah impor Iran dari Qatar.Dalam negosiasi tahun lalu antara pejabat Iran dan Qatar, beberapa kasus penting dibahas, termasuk peningkatan infrastruktur komersial, terutama di bidang memfasilitasi transportasi laut, dan sebagai hasil dari negosiasi tersebut, sembilan putaran Kerja Sama Ekonomi Bersama Iran-Qatar Komisi telah diadakan sejauh ini. Forum Bisnis Iran-Qatar dimulai pada 2018, yang menurut pejabat Iran, bertindak sebagai kedutaan ekonomi di negara tuan rumah.Sementara itu, salah satu isu terpenting dalam kerja sama bisnis dengan Qatar adalah pengembalian uang Iran dan daya tarik investasi Qatar.Dalam kunjungan Farzin ke Doha, dia bertemu dengan mitranya dari Qatar, Sheikh Bandar Bin Mohammad Al Thani, dan kedua belah pihak membahas dan menekankan perlunya mengembangkan pertukaran perdagangan antara Iran dan Qatar melalui peningkatan kerja sama perbankan, keuangan, dan moneter.Keberadaan Amir-Abdollahian di Muscat memicu spekulasi di kalangan media regional dan internasional tentang agenda utamanya di Oman. Selama beberapa tahun terakhir, kesultanan Arab telah menjadi mediator utama antara Teheran dan Washington terkait program nuklir.Setelah kunjungan Sultan Oman Haitham bin Tarik ke Iran bulan lalu, serangkaian perkembangan terjadi seperti pembebasan diplomat Iran, Assadullah Assadi, yang dipenjara di Belgia karena klaim yang tidak berdasar dan juga mencairkan uang Iran di Irak. Ada juga yang berspekulasi bahwa Sultan Oman membawa pesan dari AS.Doha juga menjadi mediator antara Teheran dan Washington dalam upaya menghidupkan kembali kesepakatan nuklir.Mengingat peran Qatar dan Oman di masa lalu dalam kasus nuklir, Al-Arabi Al-Jadid melaporkan bahwa kunjungan ini melampaui hubungan bilateral dan akan fokus pada kasus regional antara Iran dan AS. Media berbahasa Arab itu juga mengklaim bahwa Menlu Iran menyampaikan tanggapan Teheran terhadap pesan Amerika.Fokus khusus media dan para ahli pada masalah kemungkinan negosiasi antara Iran dan AS datang sementara berita tentang kemungkinan kesepakatan menambah spekulasi. Misalnya, Menteri Ekonomi Iran Ehsan Khandozi mengumumkan minggu lalu dalam percakapan dengan media dalam negeri tentang langkah-langkah yang diambil oleh kementerian luar negeri dan bank sentral tentang pelepasan uang Iran yang diblokir di luar negeri.Terlepas dari semua spekulasi media ini, para pejabat Amerika, tanpa menyangkal pembicaraan dengan Iran di Muscat, menolak laporan tentang mencapai kesepakatan dengan Iran.Ditanya tentang pembicaraan tidak langsung dengan Teheran melalui Oman, Menteri Luar Negeri AS Antony Blinken mengatakan, “Mengenai Iran, beberapa laporan yang telah kami lihat tentang kesepakatan tentang masalah nuklir atau, dalam hal ini, tentang tahanan, tidak akurat dan tidak benar.”[IT/AR]