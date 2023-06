Pakistan Kecam Pembicaraan Biden-Modi Sebagai “Menyesatkan, Tidak Beralasan”

IslamTimes - Pakistan telah mengecam pernyataan bersama yang "tidak beralasan" dikeluarkan oleh Washington dan New Delhi setelah pertemuan di Gedung Putih antara Presiden AS Joe Biden dan Perdana Menteri India Narendra Modi yang berkunjung dan menuduhnya sebagai basis serangan teroris.

Kementerian luar negeri Pakistan mengecam pernyataan bersama pada hari Jumat (23/6) sebagai "tidak beralasan, sepihak dan menyesatkan," bersikeras dalam sebuah pernyataan resmi bahwa rujukannya ke Islamabad bertentangan dengan norma diplomatik.Islamabad juga menekankan bahwa New Delhi menggunakan tuduhan ekstremisme terhadapnya dalam upaya untuk mengalihkan perhatian dari kondisi penindasan di Kashmir yang dikuasai India dan mayoritas Muslim serta perlakuan tidak adil dan diskriminatif terhadap minoritas di seluruh India.Kementerian lebih lanjut mengungkapkan keterkejutannya atas pernyataan bersama tersebut dengan mencatat bahwa pihaknya telah mempertahankan “kerja sama kontra-terorisme yang erat” dengan Amerika Serikat."Mereka [Biden dan Modi] mengutuk keras terorisme lintas batas, penggunaan proksi teroris dan mendesak Pakistan untuk mengambil langkah segera untuk memastikan bahwa tidak ada wilayah di bawah kendalinya yang tidak digunakan untuk melakukan serangan teroris," pernyataan bersama AS-India memproklamasikan.Hubungan India-Pakistan tetap tegang selama beberapa dekade. Sejak kemerdekaan dari Inggris pada tahun 1947, India dan Pakistan telah berperang tiga kali, dua kali memperebutkan wilayah Himalaya yang mayoritas Muslim di Kashmir, yang keduanya mengklaim sepenuhnya tetapi sebagian memerintah.New Delhi selama bertahun-tahun menuduh Pakistan berperan sebagai pendukung serangan militan yang dilakukan di India, termasuk serangan besar-besaran tahun 2008 di Mumbai yang menewaskan lebih dari 165 orang, meskipun Islamabad dengan keras menolak tuduhan tersebut.India lebih lanjut mengklaim bahwa Pakistan telah membantu militan yang memerangi pasukan India di wilayah Kashmir yang disengketakan negara itu sejak akhir 1980-an. Pakistan membantah tuduhan itu dan menegaskan bahwa itu hanya memberikan dukungan diplomatik dan moral kepada penduduk Kashmir yang sangat Muslim yang mencari kemerdekaan dari pemerintahan opresif pemerintah Hindu nasionalis di India.Status khusus yang diberikan kepada negara bagian Jammu dan Kashmir di India dicabut pada 2019 setelah New Delhi dibagi menjadi dua wilayah yang dikontrol federal. Pakistan menyebut tindakan seperti itu ilegal dan menuntut penarikan mereka.Biden, sementara itu, menggelar karpet merah untuk Modi pada hari Kamis (22/6), dengan kedua pemimpin menggembar-gemborkan kesepakatan militer dan perdagangan yang telah mereka buat untuk melawan pengaruh global China. Pakistan juga telah menyatakan "keprihatinan yang mendalam" atas rencana transfer teknologi militer AS yang canggih ke India, dengan mengatakan langkah seperti itu tidak akan membantu mencapai perdamaian di Asia Selatan.Lusinan anggota parlemen AS menyatakan keprihatinan pada hari Selasa atas pelanggaran hak asasi manusia yang terus berlanjut di seluruh India, menyerukan pemerintahan Biden untuk mengangkat masalah tersebut dengan Modi selama kunjungannya ke Washington.“Serangkaian laporan independen dan kredibel mencerminkan tanda-tanda meresahkan di India menuju penyusutan ruang politik, munculnya intoleransi agama, penargetan organisasi masyarakat sipil dan jurnalis, dan meningkatnya pembatasan kebebasan pers dan akses internet,” anggota Kongres Amerika menulis dalam surat kepada Biden.Surat itu ditandatangani oleh 75 senator Demokrat dan perwakilan DPR yang mendesak Biden untuk membahas masalah hak asasi manusia dalam pembicaraannya dengan Modi, bersikeras bahwa itu penting "untuk hubungan yang sukses, kuat, dan jangka panjang" antara kedua negara.Modi ultra-nasionalis tiba di New York pada hari Selasa (20/6) di tengah kekhawatiran atas apa yang dilihat sebagai situasi hak asasi manusia yang memburuk di bawah Partai Nasionalis Hindu Bharatiya Janata [BJP].Akan tetapi, para pendukung hak asasi khawatir bahwa geopolitik akan membayangi masalah hak asasi manusia, karena Washington berusaha untuk memiliki hubungan yang lebih dekat dengan India.Sejak pemerintah Modi sayap kanan memperoleh kekuasaan di India, umat Islam di seluruh India terus menjadi korban kejahatan rasial oleh unsur-unsur ekstremis Hindu serta kebijakan peraturan yang diskriminatif.Partai oposisi menuduh pemerintah BJP di tingkat federal dan negara bagian mendiskriminasi agama minoritas. Kritikus mengatakan pemilihan Modi pada tahun 2014 menguatkan kelompok ekstremis garis keras yang memandang India sebagai "negara Hindu" dan menganggap minoritas Muslimnya yang berjumlah 200 juta orang sebagai ancaman asing.[IT/r]