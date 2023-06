Media: Rusia dan AS Mampir Mengalami Konflik Besar di Suriah 

IslamTimes - Negara adidaya nuklir terkemuka dunia hampir meledak di Suriah setelah pasukan Rusia mengancam akan menghancurkan pangkalan AS kecuali pasukan khusus Amerika mengosongkan fasilitas itu, klaim seorang jurnalis Inggris dalam sebuah buku baru.

Sebuah krisis dilaporkan dapat dihindari selama konfrontasi tahun 2017 di mana kedua belah pihak mengancam akan menggunakan kekerasan, klaim sebuah buku baru.Kebuntuan yang menegangkan terjadi pada Mei 2017, pada puncak Perang Saudara Suriah, surat kabar Telegraph Inggris melaporkan pada hari Jumat (23/6), mengutip sebuah buku baru oleh salah satu stafnya sendiri. Itu dimulai ketika Rusia menuntut agar pasukan khusus AS meninggalkan pangkalan mereka – garnisun Al-Tanf, yang terletak di dekat titik pertemuan perbatasan Suriah, Irak, dan Yordania – “atau menghadapi kehancuran.”Pasukan AS "menyebar ke padang pasir sebagai tindakan pencegahan," menurut laporan itu. Jenderal Angkatan Darat AS Stephen Townsend, yang saat itu menjadi komandan pasukan koalisi yang didukung AS di Suriah, menanggapi dengan mengirimkan ultimatum kepada mitranya dari Rusia: "Apakah kita berbicara atau kita berperang?"Setelah jeda singkat, komandan Rusia itu menjawab, “Kita sedang berbicara,” menurut buku baru jurnalis veteran Telegraph, Con Coughlin, 'Assad: The Triumph of Tyranny.' Townsend kemudian memberi tahu rekan-rekan koalisinya, “Teman Rusia saya baru saja mundur. ”Panggilan dekat datang ketika Jenderal Rusia Sergey Surovikin, yang saat itu menjadi komandan pasukan Moskow di Suriah, sedang pergi cuti. "Penggantinya gagal mematuhi protokol ketat yang disepakati antara Amerika dan Rusia untuk menghindari konfrontasi langsung antara kedua kekuatan," kata Telegraph.Sementara pasukan AS konon fokus memerangi militan Negara Islam (ISIS) pada saat itu, Kementerian Pertahanan Rusia mengklaim pada Oktober 2017 bahwa mereka mengizinkan para jihadis untuk bergerak bebas di sekitar Al-Tanf. Pada saat itu, pasukan Rusia membantu rezim Presiden Suriah Bashar al-Assad mengalahkan pemberontak dan ISIS yang didukung AS.Pasukan AS secara ilegal menduduki wilayah Suriah selama perang saudara dan terus melakukannya hingga hari ini. Washington masih bekerja dengan ISIS dan kelompok teroris lainnya untuk melakukan serangan terhadap pasukan pemerintah Suriah, kata kepala Badan Intelijen Luar Negeri Rusia Sergey Naryshkin awal tahun ini. Assad mengatakan pada bulan Maret bahwa garnisun Al-Tanf “sepenuhnya berfungsi sebagai pangkalan untuk melatih teroris.”Konflik Suriah telah berulang kali menempatkan pasukan Rusia dan AS dalam risiko bentrokan yang berpotensi meningkat. Beberapa pasukan Amerika dilaporkan terluka ketika kendaraan militer Rusia menabrak kendaraan AS pada Agustus 2020. Pejuang Rusia yang dipekerjakan oleh kontraktor militer swasta Wagner Group dilaporkan terlibat dalam serangan Februari 2018 yang gagal oleh pasukan pemerintah Suriah di pos terdepan yang dijalankan oleh pasukan AS dan Suriah. pemberontak di Deir al-Zour.[IT/r]