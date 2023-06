Pejabat Rusia Menyatakan Kesetiaan kepada Putin setelah Pemberontakan Wagner

IslamTimes - Pejabat Rusia telah menyatakan kesetiaan kepada Presiden Vladimir Putin, dengan hampir semua memprediksi kemenangan menyusul pemberontakan bersenjata oleh kelompok Wagner melawan Moskow.

Pejabat Kremlin, gubernur regional dan anggota parlemen menyatakan kesetiaan mereka kepada Putin pada hari Sabtu (24/6), setelah pemberontakan pemimpin Wagner Yevgeny Prigozhin melawan pemimpin Rusia, The New York Times melaporkan.Tidak ada tokoh sentral yang secara terbuka memihak Prigozhin, dengan hampir semua pejabat memperkirakan bahwa Putin akan menang.Roman Starovoit, gubernur wilayah Kursk, mengatakan perang di Ukraina adalah tugas utama. “Musuh utama di luar perbatasan kami adalah menembaki permukiman damai di wilayah kami,” katanya.Sergei Mironov, ketua partai "A Just Russia" di parlemen Rusia, menjaga jarak dari Wagner, dengan mengatakan, "Kami tidak akan membiarkan musuh memiliki kesempatan sedikit pun.""Negara kita berjuang untuk masa depannya," katanya dalam sebuah pernyataan.Pihak berwenang Rusia mengatakan mereka menuduh Prigozhin "mengorganisir pemberontakan bersenjata" melawan Putin.Sementara itu, Wakil Ketua Dewan Keamanan Rusia Dmitry Medvedev menyoroti perlunya berkumpul di sekitar presiden untuk mencegah perpecahan nasional.“Berkumpul di sekitar presiden kita dan panglima tertinggi angkatan bersenjata negara sangat penting untuk mengalahkan musuh eksternal dan internal, yang berusaha untuk menghancurkan Tanah Air kita, dan untuk menyelamatkan negara kita,” katanya dalam sebuah pernyataan yang diposting di Telegram.“Perpecahan dan pengkhianatan nasional akan mengarah pada tragedi terbesar yang pernah ada dan bencana universal,” tegasnya, sambil menambahkan, “Kami tidak akan membiarkan hal itu terjadi. Musuh akan dihancurkan. Kemenangan akan menjadi milik kita."Dalam pesan audio yang diposting di Telegram pada hari Jumat (23/6), Prigozhin juga menuduh petinggi Rusia melancarkan serangan terhadap anak buahnya dan mengatakan bahwa "kejahatan yang dilakukan oleh kepemimpinan militer Rusia harus dihentikan."Dia juga mengklaim bahwa dia telah menguasai kota selatan Rostov-on-Don sebagai bagian dari upaya untuk menggulingkan kepemimpinan militer.Dalam pidato darurat yang disiarkan televisi pada hari Sabtu (24/6), Putin mengatakan "pemberontakan bersenjata" adalah pengkhianatan, berjanji bahwa siapa pun yang mengangkat senjata melawan militer Rusia akan dihukum."Ini adalah tikaman dari belakang ke negara kita, ke bangsa kita," kata Putin. "Apa yang kita hadapi sebenarnya adalah pengkhianatan. Ambisi dan kepentingan pribadi yang berlebihan menyebabkan pengkhianatan."Grup Wagner adalah organisasi paramiliter yang telah berperang bersama pasukan Rusia di Ukraina.[IT/r]