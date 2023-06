Pemberontakan Rusia Berakhir: Wagner Mundur dan Situasi Kembali Normal

IslamTimes - Perusahaan militer swasta Wagner yang dipimpin oleh Evgeny Prigozhin menarik para pejuangnya dari kota Rusia Rostov-on-Don pada Minggu (25/6), tempat para kontraktor bersenjata melancarkan pemberontakan yang berakhir Sabtu (24/6) malam.

Pasukan Wagner telah ditarik dari wilayah Lipetsk dan Voronezh Rusia, kata pihak berwenang setempat, mencatat bahwa situasi kembali normal pada hari Minggu, menurut media Rusia.Gubernur lokal Voronezh Alexander Gusev mengatakan kepada Russia Today (RT) bahwa pasukan Wagner hampir meninggalkan Wilayah Voronezh Rusia tanpa laporan insiden apa pun, menambahkan bahwa setelah situasi benar-benar teratasi, pihak berwenang akan mencabut semua pembatasan sementara.Sementara itu pada hari Minggu, pasukan operasi khusus Chechnya Akhmat, yang telah dikirim ke Wilayah Rostov untuk menangani pemberontakan Wagner, telah kembali ke daerah operasi militer khusus untuk kembali menghadapi pasukan Ukraina, kata komandan unit Apty Alaudinov kepada kantor berita TASS. .Dia mencatat bahwa anggota pasukan yang telah mengambil bagian dalam operasi Rostov sekarang akan terlibat dalam pembebasan Maryinka, benteng yang dikuasai Ukraina di dekat kota Donetsk, Rusia.Sebelumnya pada Sabtu malam, agen jalan federal Rusia, Rosavtodor, mengatakan kepada kantor berita TASS bahwa semua pembatasan perjalanan di jalan dan jalan raya telah dicabut.Lalu lintas di beberapa jalan dihentikan pada hari Sabtu saat para pejuang Wagner bergerak menuju ibu kota.Pemberontakan WagnerPasukan Wagner melancarkan pemberontakan pada Jumat (23/6) malam di mana mereka berhasil merebut markas besar tentara di kota Rostov-on-Don, Rusia selatan, dengan beberapa pasukan berbaris di Moskow.Namun, pada Sabtu malam kepala Wagner setuju untuk menghentikan gerak maju menuju ibu kota Rusia dan mengembalikan pasukannya ke pangkalan mereka dengan imbalan "jaminan keamanan" sebagai bagian dari kesepakatan dengan Moskow, yang ditengahi oleh Presiden Belarusia Alexander Lukashenko.Juru bicara Kremlin Dmitry Peskov menekankan bahwa situasi dengan Wagner tidak akan mempengaruhi operasi militer Rusia di Ukraina."Dalam keadaan apa pun," kata Peskov kepada wartawan Sabtu malam, ketika ditanya apakah kejadian dengan Wagner akan berdampak pada operasi di Ukraina.“Operasi militer khusus di Ukraina berlanjut, tentara kami di garis depan menunjukkan kepahlawanan, mereka cukup efektif dan berhasil melawan serangan balasan angkatan bersenjata Ukraina. Dan operasi akan berlanjut,” kata juru bicara itu seperti dikutip kantor berita Sputnik.Peskov menekankan bahwa pasukan Wagner yang terlibat dalam ketegangan tidak akan dituntut, menambahkan bahwa mereka yang ingin menandatangani kontrak dengan kementerian pertahanan Rusia di masa depan akan dapat melakukannya.AS Mengetahui Kudeta SebelumnyaDi sisi lain, The New York Times melaporkan pada hari Sabtu (24/6) bahwa badan intelijen AS sangat curiga bahwa Evgeny Prigozhin sedang merencanakan langkah besar melawan pemerintah Rusia, beberapa hari sebelum kepala Wagner memerintahkan pasukannya untuk berbaris ke Moskow.Menurut pejabat AS yang tidak disebutkan namanya yang diwawancarai oleh surat kabar itu, pemerintahan Presiden AS Joe Biden dan komandan militer diberi pengarahan tentang persiapan Wagner paling cepat Rabu. Ketika perincian tambahan masuk, pengarahan lain yang dihadiri oleh sekelompok kecil pemimpin kongres dilaporkan diadakan pada hari Kamis.Laporan itu menambahkan bahwa Washington tetap diam karena "tidak begitu tertarik" untuk membantu Rusia.[IT/r]