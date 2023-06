Jubir Kemenlu Iran: AS Perlu "Mengubah Secara Fundamental" Perilakunya Terhadap Iran

IslamTimes - Iran telah menggarisbawahi perlunya Amerika Serikat untuk "secara fundamental mengubah" perilaku bermusuhannya terhadap Republik Islam sebagai awal dari setiap perubahan dalam kebijakan Tehran mengenai Washington.

Berbicara selama konferensi pers mingguan di Tehran pada hari Senin (26/6), juru bicara Kementerian Luar Negeri Iran Nasser Kanaani menekankan bahwa bangsa dan pemerintah Iran mementingkan pandangan Pemimpin Revolusi Islam Imam Sayyid Ali Khamenei tentang AS.“Pendekatan Iran terhadap Amerika Serikat didasarkan pada perilaku bermusuhan [Washington]. Wajar jika sikap Iran terhadap AS tidak akan berubah sampai perilaku Amerika berubah secara mendasar,” katanya, mengisyaratkan spekulasi tentang kesepakatan dengan AS untuk menghidupkan kembali kesepakatan nuklir Iran 2015.Kanaani juga mengatakan bahwa Iran tidak mengikat hubungan luar negeri dan kepentingan nasionalnya dengan negara atau kasus tertentu, menambahkan bahwa pemerintah mengejar hubungan yang seimbang dengan berbagai negara berdasarkan rasa saling menghormati.“Iran memperluas hubungan luar negerinya dengan negara lain berdasarkan kepentingan nasional dan saling menghormati. Selama dua tahun terakhir, kami telah melihat manfaat dari kebijakan konvergensi regional pemerintah,” katanya.Sementara itu, juru bicara mengumumkan bahwa Kementerian Luar Negeri Iran akan menerbitkan laporan tahunannya tentang situasi hak asasi manusia di Amerika Serikat pada kesempatan Pekan Peninjauan dan Eksposur Hak Asasi Manusia Amerika [27 Juni-3 Juli].Dia lebih lanjut mengatakan bahwa Iran masih mengejar pembebasan warga negaranya yang ditahan secara ilegal di penjara AS dan bahwa pemahaman sebelumnya dalam hal ini gagal karena ketidaksiapan Washington untuk memutuskan implementasinya.“Di masa lalu dan pada tahap yang berbeda, kami memiliki kesepahaman antara Iran dan Amerika Serikat melalui perantara, tetapi ketika sampai pada penerapannya, pihak Amerika belum siap untuk membuat keputusan dan menerapkannya,” katanya.Kanaani juga menekankan bahwa sanksi AS pada prinsipnya ilegal dan bahwa penangkapan dan pemenjaraan orang dengan dalih menghindari sanksi adalah “dua kali lebih ilegal.”“Namun, masalah ini masih ditindaklanjuti. Kami berusaha mengembalikan orang-orang ini ke keluarganya melalui peran yang dimainkan oleh pihak-pihak yang memiliki niat baik. Kita harus melihat apakah AS siap untuk keputusan seperti itu atau tidak?”Mengomentari sanksi baru yang diberlakukan oleh Uni Eropa terhadap Iran, juru bicara itu mengatakan blok itu bergerak ke "arah yang salah" dengan mengambil "tindakan yang tidak proporsional" dengan menyerukan dialog secara bersamaan dan melarang Tehran.“Eropa harus menahan diri untuk tidak mengikuti jejak AS dan mengubah proses penerapan sanksi terhadap pemerintah dan bangsa Iran,” tambahnya.Sebelumnya pada hari Senin, Dewan Eropa memutuskan untuk menjatuhkan paket sanksi kesembilan pada 7 orang tambahan atas dugaan pelanggaran hak asasi manusia di Iran.Paket sanksi baru mengikuti delapan sanksi sebelumnya yang diadopsi oleh Dewan Eropa sejak Oktober 2022, yang terakhir disetujui pada 22 Mei 2023.Langkah-langkah pembatasan UE sekarang berlaku untuk total 223 individu dan 37 entitas.Mereka terdiri dari pembekuan aset, larangan perjalanan ke Uni Eropa, dan larangan menyediakan dana atau sumber daya ekonomi bagi mereka yang terdaftar.[IT/r]