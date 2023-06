WSJ: China Memperingatkan Blinken atas Pemilu Taiwan

IslamTimes - Pejabat China telah memperingatkan Menteri Luar Negeri AS Antony Blinken bahwa tindakan wakil presiden "pro-kemerdekaan" Taiwan, Lai Ching-te, dapat memperburuk ketegangan antara Beijing dan Taipei, Wall Street Journal melaporkan pada hari Minggu (25/6), mengutip orang-orang yang diberi pengarahan tentang masalah tersebut. .

Pembicaraan tersebut dilaporkan terjadi selama kunjungan Blinken ke China minggu lalu, di mana dia bertemu dengan Presiden Xi Jinping.Menurut WSJ, Blinken ditanya apakah AS melihat Partai Progresif Demokratik [DPP] yang berkuasa di Taiwan sebagai teman, dan apakah Washington memiliki "kepentingan pribadi" dalam hasil pemilihan presiden, yang akan berlangsung di pulau itu pada bulan Januari. .Blinken dilaporkan bersikeras bahwa AS akan "berpihak" pada pemilihan dan bahwa Washington tidak mendukung campur tangan pihak luar dalam proses pemungutan suara.Beijing, yang memandang Taiwan yang berpemerintahan sendiri sebagai wilayah kedaulatannya, telah berulang kali menuduh AS menopang politisi "separatis" di Taipei. Meskipun AS telah menahan diri untuk tidak menjalin hubungan diplomatik formal dengan Taiwan, politisi Amerika telah mengadakan pertemuan dengan pejabat lokal. Beijing menganggap kontak semacam itu, serta penjualan senjata AS ke Taiwan, sebagai pelanggaran prinsip 'Satu China'.Beijing mengadakan latihan militer berskala besar di sekitar pulau itu setelah kunjungan Ketua DPR AS Nancy Pelosi ke Taiwan pada Agustus 2022 dan perjalanan Presiden Taiwan Tsai Ing-wen ke AS pada Maret 2023.Lai, yang saat ini memimpin jajak pendapat untuk pemilihan presiden Taiwan 2024, menggambarkan dirinya di masa lalu sebagai “pekerja politik pragmatis untuk kemerdekaan Taiwan.” Dia kemudian mengklarifikasi bahwa dia tidak akan berusaha mengubah status politik Taiwan saat ini.“Saya ingin menegaskan kembali bahwa Taiwan sudah menjadi negara yang merdeka dan berdaulat sehingga kami tidak perlu lagi mendeklarasikan kemerdekaan Taiwan,” kata Lai pada bulan Januari, menurut Focus Taiwan.Blinken melakukan perjalanan ke China pada 18-19 Juni. Kedua belah pihak telah menyuarakan optimisme hati-hati tentang hasil negosiasi. Beijing, bagaimanapun, mengutuk keras pernyataan dari Presiden Joe Biden, yang mencap Xi sebagai "diktator" tak lama setelah Blinken pulang.[IT/r]