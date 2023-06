Warga Korea Utara Menggelar Unjuk Rasa Anti-AS, Janji Balas Dendam di Peringatan Perang Korea 

IslamTimes - Hampir 120.000, sebagian besar pemuda Korea Utara, telah mengambil bagian dalam aksi unjuk rasa massal yang diadakan di ibu kota Pyongyang, mengecam "imperialisme" AS dan berjanji akan melakukan "perang balas dendam" saat memperingati 73 tahun Perang Korea.

Foto-foto acara yang diterbitkan Senin (2/6) oleh Kantor Berita Pusat Korea resmi [KCNA] menunjukkan sebuah stadion yang penuh sesak dengan orang-orang dengan banyak slogan berbaris dan meneriakkan dan beberapa membawa plakat bertuliskan: "Seluruh daratan AS berada dalam jangkauan tembak kami" dan "Imperialis AS adalah perusak perdamaian.”Korea Utara sekarang memiliki “senjata mutlak terkuat untuk menghukum imperialis AS” dan “para pembalas dendam di tanah ini terbakar dengan keinginan gigih untuk membalas dendam musuh,” laporan KCNA lebih lanjut menyatakan.Perang Korea antara pasukan pimpinan AS di Selatan dan Utara yang didukung China dimulai pada 25 Juni 1950, dan berlanjut selama tiga tahun, menyebabkan pembunuhan sekitar dua juta orang dan berakhir dengan gencatan senjata alih-alih perjanjian perdamaian. .Peristiwa peringatan pada hari Minggu (25/6) terjadi ketika Pyongyang menguji banyak rudal dan senjata lainnya pada awal tahun dan berusaha bulan lalu untuk meluncurkan satelit pengawasan pertamanya ke orbit yang berakhir dengan kegagalan, meskipun Pyongyang berjanji akan meluncurkan kembali satelit tersebut pada tanggal yang belum ditentukan.Korea Utara telah menyatakan bahwa senjata dan program nuklirnya merupakan tindakan pencegah yang penting dalam menghadapi latihan perang yang terus-menerus dilakukan di dekat perairannya oleh pasukan militer AS dan Korea Selatan, yang dianggapnya sebagai latihan untuk menyerang negara tersebut.Sementara itu, dalam laporan terpisah yang dikeluarkan oleh Kementerian Luar Negeri Korea Utara, Pyongyang menuduh Washington "melakukan upaya putus asa untuk memicu perang nuklir" dan menyalahkan AS karena mengirimkan aset strategis ke wilayah tersebut.Pembicaraan denuklirisasi yang berlangsung setelah pertemuan tingkat tinggi antara Pemimpin Korea Utara Kim Jong-un dan mantan presiden AS Donald Trump telah terhenti sejak 2019 karena berlanjutnya sanksi yang dipimpin AS terhadap Korea Utara dan penolakan Washington untuk membalas tawaran denuklirisasi Pyongyang. .Pemerintahan Biden baru-baru ini mengerahkan kapal perang bersenjata nuklir ke Korea Selatan, yang selanjutnya menghasut Korea Utara untuk melanjutkan dan memperluas program senjata nuklirnya.[IT/r]