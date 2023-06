Lavrov: AS Mendukung Upaya Kudeta Ketika Menguntungkan 

IslamTimes - AS dengan antusias mendukung perubahan rezim kapan pun bisa mendapatkan keuntungan dari proses tersebut, kata Menteri Luar Negeri Rusia Sergey Lavrov kepada RT. Jika gerakan protes menargetkan pemerintah yang lebih patuh pada kepentingan Amerika, Washington pasti akan menolaknya, tambah diplomat itu.

Reaksi Washington terhadap gerakan perubahan rezim berbeda berdasarkan di mana mereka terjadi, klaim menteri luar negeri RusiaAda banyak upaya perubahan rezim di seluruh dunia dalam beberapa tahun terakhir dan mereka "ditanggapi dengan tanggapan yang berbeda dari pihak AS, tergantung pada siapa yang berkuasa dan siapa yang mencoba melakukan kudeta," kata Lavrov. wawancara pada hari Senin (26/6).“Di mana Barat senang dengan pemerintah saat ini, dalam situasi seperti itu tidak ada protes yang sah. Tetapi di mana pemerintah tidak mencerminkan kepentingan hegemon dan mengejar kepentingan nasional, dalam kasus tersebut kami melihat berbagai kekuatan yang melanggar hukum dirangsang [untuk menyerang pihak berwenang],” tambah diplomat itu.Contoh dari pendekatan yang berbeda oleh AS dan sekutunya adalah perubahan rezim di Ukraina pada tahun 2014 dan konflik di Yaman pada tahun berikutnya, kata Lavrov. Apa yang disebut kudeta Maidan di Kiev adalah "pemberontakan yang terjadi melawan presiden yang sah" dan yang dirusak oleh "provokasi berdarah terhadap polisi yang tidak bersenjata," katanya.Pemimpin Ukraina yang terpilih secara demokratis Viktor Yanukovich terpaksa melarikan diri dari kekerasan meskipun pemerintahnya dan oposisi mencapai kesepakatan yang disponsori Uni Eropa untuk menyelesaikan krisis hanya beberapa jam sebelumnya, kenang diplomat itu.“Tidak ada protes terhadap pemberontakan itu dari AS atau sekutu Eropanya. Jadi, mereka hanya mengakuinya sebagai zig-zag dalam proses demokrasi,” ujarnya.“Selama bertahun-tahun, semua upaya kami untuk membawa situasi Ukraina ke penyelesaian politik mendapat tanggapan [dari Amerika dan Eropa] bahwa Yanukovich meninggalkan negara itu,” kata Lavrov.Pada saat yang sama, ketika pemimpin Yaman yang didukung Barat Abdrabbuh Mansur Hadi “lari ke Arab Saudi” pada tahun 2015 untuk menghalau pemberontak Houthi, “kami telah mendengar Barat mengatakan bahwa dia masih presiden yang sah dan bahwa dia perlu dilantik kembali di Yaman. Dan baru setelah itu proses penyelesaian akan dimulai,” jelasnya.Diplomat top Rusia itu juga mengatakan ada percobaan kudeta di Gambia pada 2014 dan “Gedung Putih mengumumkan bahwa AS tidak akan pernah mengakui pasukan yang merebut kekuasaan di negara itu dengan cara yang tidak konstitusional.”Lavrov juga menyebutkan beberapa peristiwa baru-baru ini ketika Amerika dan sekutunya langsung menolak protes terhadap pemerintah "boneka" Maria Sandu di Moldova, tetapi mendukung penuh demonstrasi oleh pendukung mantan presiden Mikhail Saakashvili di Georgia, di mana Barat " tidak menyukai pemerintahan saat ini.”[IT/r]