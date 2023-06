Pakar PBB: Perlakuan AS terhadap Narapidana Penjara Guantanamo Tidak Manusiawi dan Merendahkan Martabat, Washington Harus Meminta Maaf

IslamTimes - Seorang ahli Perserikatan Bangsa-Bangsa mengecam perlakuan terhadap narapidana di penjara Teluk Guantanamo oleh pemerintah Amerika Serikat sebagai tidak manusiawi dan merendahkan martabat, menyerukan Washington untuk meminta maaf dan memberikan reparasi.

Pelapor Khusus PBB Fionnuala Ni Aolain membuat pernyataan tersebut dalam sebuah laporan yang dirilis pada hari Senin setelah kunjungannya ke penjara militer AS, yang terletak di tanah Kuba, sebagai kepala tim PBB."Saya mengamati bahwa setelah dua dekade penahanan, penderitaan mereka yang ditahan sangat mendalam, dan itu terus berlanjut," kata Ni Aolain, menambahkan bahwa penganiayaan terhadap narapidana di penjara Guantanamo merupakan pelanggaran terhadap hak dan kebebasan dasar tahanan.Menurut Ni Aolain, para tahanan, yang telah berada di sana selama hampir dua dekade setelah ditangkap sebagai tersangka setelah serangan 11 September 2001 di Amerika Serikat, telah mengalami serangkaian pelecehan, termasuk pengambilan sel secara paksa serta perawatan medis kesehatan jiwa.Ni Aolain, yang merupakan Pelapor Khusus PBB untuk Promosi dan Perlindungan Hak Asasi Manusia dan Kebebasan Fundamental saat Melawan Terorisme, menambahkan bahwa para tahanan juga memiliki akses yang tidak memadai ke keluarga baik melalui kunjungan langsung atau telepon."Totalitas dari semua praktik dan kelalaian ini ... menurut penilaian saya adalah perlakuan kejam, tidak manusiawi, dan merendahkan yang sedang berlangsung di bawah hukum internasional," katanya.Pelapor khusus PBB menambahkan bahwa Washington sejauh ini tidak melakukan apa pun untuk mengatasi pelanggaran hak yang terkait dengan para tahanan, termasuk penyitaan rahasia dan pemindahan atau pemindahan ke Guantanamo pada awal tahun 2000-an dan metode penyiksaan ekstensif yang digunakan oleh agen AS pada tahun-tahun pertama setelahnya. serangan 11 September."Penyalahgunaan dan penyiksaan sistematis di berbagai tempat [termasuk hitam] dan setelahnya di Teluk Guantanamo, Kuba... merupakan satu-satunya penghalang paling signifikan untuk memenuhi hak korban atas keadilan dan pertanggungjawaban," kata pelapor khusus PBB, seraya menambahkan bahwa pertanggungjawaban mencakup permintaan maaf, pemulihan penuh dan reparasi untuk "semua korban".Menekankan bahwa penutupan penjara "tetap menjadi prioritas," pakar PBB mengatakan, "Pemerintah AS harus memastikan pertanggungjawaban atas semua pelanggaran hukum internasional, baik untuk korban praktik kontraterorismenya, tahanan sekarang dan mantan tahanan, dan korban terorisme."Pakar PBB mengatakan, "Setiap tahanan yang saya temui hidup dengan bahaya yang tak henti-hentinya yang mengikuti dari praktik sistematis rendisi, penyiksaan dan penahanan sewenang-wenang," mengutip "penggunaan pengekangan yang tidak semestinya dan pengawasan yang hampir konstan sebagai kekurangan saat ini."Penjara Teluk Guantanamo didirikan pada tahun 2002 oleh Presiden AS saat itu George W. Bush dan menampung sekitar 800 narapidana pada puncaknya sebelum jumlahnya mulai menyusut. Sekitar 30 tahanan masih mendekam di sana.Presiden Joe Biden telah berjanji untuk menutup fasilitas tersebut tetapi belum menyampaikan rencana untuk melakukannya. Pembela hak asasi manusia semakin frustrasi dengan Biden karena gagal memenuhi janjinya untuk menutup penjara, membuat narapidana mendekam di pusat penahanan lepas pantai yang terkenal tanpa akhir yang terlihat.[IT/r]