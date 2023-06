Imam Khamenei: Haji Dapat Menggagalkan Semua Plot Kekuatan Arogan dan Zionis Melawan Kemanusiaan

IslamTimes - Pemimpin Revolusi Islam Imam Sayyed Ali Khamenei mengatakan ritual haji tahunan dapat menggagalkan semua plot kekuatan arogan dan Zionis melawan kemanusiaan.

Dalam pesan hari Selasa (27/6) untuk ziarah haji 2023, Imam Ali Khamenei mengatakan ritual tersebut dapat membuat tidak efektif semua rencana kekuatan arogan dan Zionisme yang ditujukan untuk kejatuhan moral umat manusia saat ini dan di masa depan.Imam Khamenei menambahkan bahwa kekuatan arogan dan Zionisme menargetkan persatuan dan spiritualitas dengan tindakan permusuhan dan sabotase mereka pada titik waktu ini dan lebih dari di masa lalu.Imam Khamenei menekankan bahwa AS dan pusat arogan lainnya sangat menentang persatuan di antara umat Islam, pemahaman di antara bangsa dan negara Muslim, dan komitmen terhadap agama generasi muda di negara-negara tersebut.Berikut teks lengkap risalah haji 2023 Imam Khamenei:Dengan Nama Allah Yang Maha Pemurah lagi Maha PenyayangSegala puji bagi Allah, Tuhan semesta alam dan kedamaian dan berkat bagi Utusan Allah yang Agung, Muhammad al-Mustafa dan atas keturunannya yang Suci dan atas para Sahabat pilihannya.Panggilan Ibrahim untuk haji dan ajakan universalnya sekali lagi ditujukan ke seluruh dunia dari jantung sejarah, membuat bersemangat dan bersemangat hati yang siap dan yang mengingat.Ajakan itu ditujukan kepada seluruh umat manusia: “Dan beritakanlah haji kepada seluruh manusia” [QS. 22:27]. Ka'bah adalah tuan rumah yang diberkati dan panduan bagi semua orang: "Sesungguhnya, rumah pertama yang didirikan untuk umat manusia adalah rumah di Bakkah [Ka'bah], diberkati dan bimbingan untuk semua bangsa" [Al-Qur'an 3:96].Ka’bah, sebagai titik fokus dan pusat perhatian utama seluruh umat Islam, dan juga ibadah haji sebagai contoh kecil dari keanekaragaman dunia Islam yang luas, dapat berfungsi untuk mengangkat masyarakat manusia dan meningkatkan kesehatan dan keamanan semua orang. . Haji dapat memberkati seluruh umat manusia dengan peningkatan spiritual dan moral, dan ini adalah kebutuhan vital umat manusia saat ini.Haji dapat membatalkan dan membuat tidak efektif semua rencana Kekuatan Arogan dan Zionisme untuk kejatuhan moral umat manusia – hari ini dan di masa depan.Yang merupakan syarat yang diperlukan untuk terjadinya dampak universal ini adalah bahwa sebagai langkah pertama umat Islam sendiri harus benar-benar mendengar risalah pemberi kehidupan dan melakukan yang terbaik untuk melaksanakannya.Dua landasan utama dari pesan ini adalah “persatuan” dan “spiritualitas”. Persatuan dan spiritualitas adalah yang menjamin kemajuan material dan spiritual dunia Islam dan mencerahkan seluruh dunia. Persatuan berarti terhubung baik secara intelektual maupun dalam praktik. Artinya, hati, pikiran, dan orientasi semakin dekat. Ini berarti sinergi dalam ilmu pengetahuan dan pengalaman. Ini berarti memiliki hubungan ekonomi antara negara-negara Islam. Ini berarti adanya kepercayaan dan kerjasama antara pemerintah Muslim. Itu berarti bekerja sama melawan musuh bersama yang pasti. Persatuan berarti bahwa plot yang dirancang oleh musuh tidak dapat membuat denominasi Islam, bangsa, ras, bahasa, dan keragaman budaya dunia Islam saling bertentangan.Persatuan berarti bahwa negara-negara Muslim harus mengenal satu sama lain, bukan melalui deskripsi musuh yang menghasut, tetapi melalui komunikasi, dialog, dan interaksi. Mereka harus menyadari potensi dan kapasitas satu sama lain dan membuat rencana untuk memanfaatkannya.Persatuan berarti bahwa para ilmuwan dan universitas di dunia Islam bekerja sama, para ulama sekolah Islam saling memandang dengan itikad baik dan dengan toleransi dan keadilan, dan mereka mendengarkan kata-kata satu sama lain. Elit intelektual di semua negara dan dari semua denominasi memperkenalkan orang-orang dengan kesamaan satu sama lain, dan mendorong koeksistensi dan persaudaraan.Persatuan juga berarti bahwa para pemimpin politik dan budaya di negara-negara Islam harus mempersiapkan diri secara terkoordinasi untuk situasi yang akan terjadi pada tatanan dunia yang akan datang. Mereka perlu menentukan dengan tangan mereka sendiri dan kehendak mereka sendiri tempat yang tepat bagi umat Islam dalam pengalaman global baru, yang penuh dengan peluang dan ancaman. Mereka seharusnya tidak membiarkan pengalaman pahit rekayasa politik dan teritorial Asia Barat di tangan pemerintah Barat setelah Perang Dunia I terulang kembali.Spiritualitas berarti memajukan etika keagamaan. Pesona “etika minus agama”, yang telah lama dipromosikan oleh sumber-sumber intelektual Barat, telah mengakibatkan keruntuhan etika yang tak terkendali di Barat yang disaksikan oleh setiap orang di dunia. Spiritualitas dan etika harus dipelajari dari manasik haji, dari kesederhanaan yang ada dalam ihram, dari peniadaan keistimewaan ilusi, dari “memberi makan orang miskin dan yang membutuhkan,” dari “tidak boleh ada kontak seksual, pembicaraan jahat, atau perselisihan,” dari keliling seluruh umat di sekitar poros tauhid, dari rajam setan [setan], dan dari penentangan terhadap orang-orang musyrik [mushrikin].Saudaraku yang sedang menunaikan ibadah haji! Manfaatkan kesempatan yang diberikan oleh haji untuk merenungkan dan merenungkan rahasia dan misteri dari tindakan wajib yang tak tertandingi ini dan menjadikannya sebagai bekal seumur hidup Anda. Pada titik waktu ini dan lebih dari di masa lalu, persatuan dan spiritualitas tunduk pada permusuhan dan sabotase Kekuatan Arogan dan Zionisme. AS dan pusat-pusat Kesombongan lainnya sangat menentang persatuan umat Islam, pemahaman antar bangsa, negara, dan pemerintahan Islam, dan terhadap religiusitas dan komitmen terhadap agama generasi muda di negara-negara tersebut. Mereka sangat menentang ini dan mereka akan melawan ini dengan segala cara yang mereka bisa. Adalah tugas kita semua, tugas semua bangsa, dan tugas pemerintah kita untuk menentang skema jahat AS dan rezim Zionis ini.Mintalah bantuan Tuhan Yang Maha Tahu dan Mahakuasa. Kuatkan semangat “Menentang Kaum musyrik” dalam diri Anda, dan wajibkan diri Anda menyebarkan dan memperkuat semangat ini di lingkungan tempat tinggal Anda.Saya memohon kepada Tuhan Yang Mahakuasa untuk menganugerahi Anda semua peziarah Iran dan non-Iran, sukses dan haji yang diterima dan diberkati, dan saya berharap untuk Anda semua doa yang diterima dari Bukti Allah yang tersisa di bumi [Imam Mahdi (Aj)] – semoga jiwa kita dikorbankan untuknya.Semoga salam dan rahmat Allah tercurah untukmuSayyid Ali KhameneiDzulhijjah 6, 144425 Juni 2023.[IT/r]