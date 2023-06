Laporan: Sistem Kesehatan Inggris Menyebabkan Kekhawatiran Serius, Tertinggal di Belakang Negara Sebanding Lainnya

IslamTimes - Sebuah laporan baru telah memperingatkan bahwa National Health Service [NHS] Inggris adalah penyebab "kekhawatiran serius", karena tertinggal jauh di belakang negara lain yang sebanding dalam hal metrik kesehatan utama.

Laporan setebal 118 halaman oleh badan amal King's Fund dirilis pada hari Senin (26/6) untuk memperingati 75 tahun NHS, membandingkan penyedia layanan kesehatan utama Inggris dengan sistem kesehatan di 19 negara serupa.Dikatakan layanan kesehatan Inggris - meskipun merupakan sistem kesehatan universal pertama yang tersedia untuk semua setelah didirikan pada tahun 1948 - "sama sekali tidak berada di tempat yang seharusnya."Siva Anandaciva, penulis laporan tersebut, menggambarkan NHS sebagai "layanan yang telah melihat hari-hari yang lebih baik," menambahkan, "Tentang hasil perawatan kesehatan secara khusus, baik untuk hasil yang dapat dikendalikan oleh sistem dan tindakan yang lebih luas yang bergantung pada layanan yang menjaga kita sehat... kita tertinggal dari rekan-rekan kita.""Ini harus menjadi perhatian serius bagi para pemimpin politik dan pembuat kebijakan bahwa sistem kesehatan Inggris terus tertinggal dari begitu banyak rekannya," tulisnya."Inggris berkinerja lebih buruk daripada banyak negara sejawatnya dalam beberapa tindakan komprehensif, termasuk harapan hidup dan kematian yang dapat dihindari melalui perawatan kesehatan yang tepat waktu dan efektif," kata Anandaciva.Dia juga menunjukkan bahwa sistem kesehatan Inggris berkinerja paling buruk dalam hal tingkat kematian akibat stroke dan terburuk kedua untuk serangan jantung.Laporan yang memberatkan datang setelah sebelumnya pada hari Senin (26/6), Perdana Menteri Rishi Sunak mengakui bahwa rekor Inggris pada penyakit yang dapat diobati adalah "sesuatu di mana kita berada di belakang negara lain."Anandaciva lebih lanjut menggambarkan kekurangan dana historis dan kekurangan staf usia tua sebagai alasan penting mengapa orang di Inggris dengan kanker lebih berisiko meninggal daripada rekan-rekan mereka di sebagian besar negara lain yang ditampilkan dalam laporannya.Kritikus menuduh pemerintah Konservatif membuat NHS kekurangan dana selama bertahun-tahun, berkontribusi pada Inggris yang menderita tingkat kematian yang lebih tinggi selama pandemi COVID-19 daripada negara-negara lain seperti Prancis dan Jerman.Laporan tersebut juga menemukan bahwa Inggris memiliki "jumlah perawat dan dokter per orang yang sangat rendah dibandingkan dengan rekan-rekannya," dan selain kekurangan staf, NHS telah terpukul oleh tindakan industri selama berbulan-bulan.Awal bulan ini, ribuan dokter junior melancarkan pemogokan putaran ketiga mereka, menandakan ketidakmampuan pemerintah untuk mengakhiri perselisihan jangka panjang mengenai pembayaran di tengah melonjaknya inflasi.Pemogokan selama tiga hari oleh petugas medis menyebabkan gangguan besar pada layanan kesehatan dan pembatalan ribuan janji temu dan operasi.Laporan tersebut mencatat bahwa Inggris memiliki "unit yang jauh lebih sedikit" dari computerized tomography [CT] dan pemindai magnetic resonance imaging [MRI] daripada negara-negara yang sebanding.Ditambahkan bahwa sementara Jepang memiliki 166,7 pemindai per juta kepala populasi, Inggris hanya memiliki 16,1.Inggris juga memiliki tempat tidur rumah sakit dan perawatan intensif yang relatif sedikit dibandingkan dengan rata-rata negara serupa, dengan per kapita sekitar empat kali lebih sedikit daripada Jerman.[IT/r]