AS Membujuk “Berbagai” Negara untuk Bergabung dengan AUKUS Sewaktu Peringatan Penentangan Rusia dan China 

IslamTimes - Pejabat senior AS mengatakan mereka sedang dalam pembicaraan dengan "berbagai" negara tentang kemungkinan menambahkan mereka ke fase kedua pakta keamanan AUKUS Indo-Pasifik, di tengah meningkatnya ketegangan antara kekuatan dunia.

Koordinator Indo-Pasifik Gedung Putih Kurt Campbell mengatakan sekutu dan mitra baru dapat mengambil bagian di berbagai bidang, menurut laporan ABC Australia pada hari Selasa (27/6).Campbell tidak menyebutkan nama negara tetapi mengatakan ada "berbagai" negara yang tertarik.“Itu mungkin dalam hipersonik, itu bisa dalam keamanan siber, itu bisa dalam perang anti-kapal selam,” katanya dalam sebuah acara yang diselenggarakan oleh think tank Center for Strategic and International Studies di Washington.AUKUS adalah pakta keamanan trilateral yang diumumkan pada September 2021 antara Australia, Inggris Raya, dan Amerika Serikat yang ditujukan untuk melawan pengaruh Rusia dan China yang semakin besar di Indo-Pasifik.Di bawah pilar pertama kesepakatan, AS dan Inggris akan membantu Australia mendapatkan kapal selam bertenaga nuklir.Pilar kedua akan melihat ketiga negara bekerja sama lebih erat dalam jenis kemampuan pertahanan lainnya, seperti kecerdasan buatan dan teknologi kuantum.Menurut Campbell, apa yang akan dibawa oleh sekutu potensial ke meja harus "praktis dan operasional."Kanada dan Selandia Baru sebelumnya telah menyatakan minat untuk bergabung dengan Dua Pilar .Sebuah laporan baru-baru ini oleh Layanan Riset Kongres AS mengatakan bahwa beberapa analis berpendapat bahwa Jepang juga harus dimasukkan untuk memperluas pilar dua.Seruan untuk sekutu dalam fase kedua perjanjian itu muncul setelah pemberontakan baru-baru ini terhadap pemerintah Rusia dan meningkatnya ketegangan antara Moskow dan Washington di tengah konflik Ukraina yang sedang berlangsung.Pemberontakan singkat yang dipimpin oleh Grup Wagner melawan kepemimpinan militer Rusia pada hari Sabtu meningkatkan ketegangan Rusia-AS.Sementara Rusia telah mengumumkan akan menyelidiki kemungkinan keterlibatan intelijen asing dalam pemberontakan yang gagal, laporan oleh media Barat menunjukkan bahwa AS telah mengetahui tentang rencana bos Grup Wagner Yevgeny Prigozhin untuk memerintahkan pasukannya berbaris di Moskow.Rusia mengkritik AUKUS, mengatakan bahwa pakta keamanan trilateral memicu ketegangan regional dengan mencoba melawan China.China juga mengkritik negara-negara AUKUS, mengatakan kerja sama mereka "merupakan risiko proliferasi nuklir yang serius", memperburuk perlombaan senjata, dan merusak stabilitas di kawasan Asia-Pasifik.Badan Energi Atom Internasional telah memperingatkan pakta keamanan AUKUS dapat memicu perlombaan kapal selam nuklir.Sampai saat ini, tidak ada pihak dalam Nuclear Non-Proliferation Treaty [NPT] selain lima negara yang diakui perjanjian itu sebagai negara senjata - Amerika Serikat, Rusia, China, Inggris, dan Prancis - memiliki kapal selam nuklir.[IT/r]