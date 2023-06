Lavrov Rusia: AS Mendukung Kudeta di Negara Non-Blok

IslamTimes - Menteri Luar Negeri Rusia Sergey Lavrov mengatakan Amerika Serikat mengadopsi standar ganda pada perubahan rezim di negara lain, menambahkan Washington mendukung mereka ketika mereka melayani kepentingannya dan menolak mereka jika mereka menargetkan pemerintah "boneka".

Berbicara dalam sebuah wawancara dengan RT pada hari Senin (26/6), Lavrov mengatakan tanggapan AS terhadap berbagai upaya perubahan rezim yang terjadi di seluruh dunia dalam beberapa tahun terakhir berbeda dan bergantung pada “siapa yang berkuasa dan siapa yang mencoba melakukan kudeta.”“Di mana Barat senang dengan pemerintah saat ini, dalam situasi seperti itu tidak ada protes yang sah. Tetapi di mana pemerintah tidak mencerminkan kepentingan hegemon dan mengejar kepentingan nasional, dalam kasus tersebut kami melihat berbagai kekuatan yang melanggar hukum dirangsang [untuk menyerang pihak berwenang],” tambahnya.Lavrov mengutip sebagai contoh pendekatan berbeda AS terhadap perubahan rezim di Ukraina pada 2014 dan konflik yang meletus di Yaman setahun kemudian.Menurut menteri luar negeri Rusia, apa yang disebut kudeta Maidan di Kiev adalah "pemberontakan yang terjadi melawan presiden yang sah" dan dirusak oleh "provokasi berdarah terhadap polisi yang tidak bersenjata."Dia mengatakan bahwa Presiden Ukraina yang terpilih secara demokratis Viktor Yanukovich terpaksa melarikan diri dari kekerasan meskipun ada kesepakatan yang disponsori Uni Eropa yang dicapai hanya beberapa jam sebelumnya antara pemerintahnya dan oposisi untuk menyelesaikan krisis.Namun, dia menambahkan, “Tidak ada protes terhadap pemberontakan itu dari AS atau sekutu Eropanya. Jadi, mereka hanya mengenalinya sebagai zig-zag dalam proses demokrasi.”“Selama bertahun-tahun, semua upaya kami untuk membawa situasi Ukraina ke penyelesaian politik mendapat tanggapan [dari Amerika dan Eropa] bahwa Yanukovich meninggalkan negara itu,” kata Lavrov.Di sisi lain, kata Lavrov, ketika presiden Yaman yang didukung Barat Abdrabbuh Mansur Hadi mengundurkan diri dan “lari ke Arab Saudi” pada tahun 2015 di tengah konflik politik dengan gerakan perlawanan Ansarullah, “kami telah mendengar Barat mengatakan bahwa dia masih presiden sah dan bahwa dia perlu dilantik kembali di Yaman. Dan baru setelah itu proses penyelesaian akan dimulai”.Diplomat top Rusia juga menunjukkan bahwa Amerika dan sekutunya menolak protes terhadap pemerintah "boneka" Maria Sandu di Moldova, tetapi mendukung penuh demonstrasi oleh pendukung mantan Presiden Mikhail Saakashvili di Georgia, di mana Barat "tidak suka". pemerintah saat ini.”Pernyataannya datang setelah pemberontakan bersenjata oleh perusahaan militer swasta Rusia.Pemberontakan singkat oleh Grup Wagner terhadap kepemimpinan militer Rusia pada hari Sabtu diakhiri dengan kesepakatan yang ditengahi oleh presiden Belarusia Alexander Lukashenko, pejabat Rusia, dan bos Grup Wagner Yevgeny Prigozhin.Pemberontakan dimulai karena perbedaan antara Prigozhin dan Menteri Pertahanan Rusia Sergei Shoigu.Prigozhin menuduh petinggi militer Rusia memerintahkan serangan roket ke kamp lapangan kelompok itu di Ukraina – di mana Rusia telah melakukan operasi militer – membunuh “sejumlah besar” pasukan paramiliternya. Pihak berwenang di Moskow, bagaimanapun, membantah keras klaimnya.Kremlin kemudian mengumumkan bahwa mereka telah membatalkan tuntutan terhadap Prigozhin dan bahwa para pejuang kelompok tersebut, yang telah mengambil bagian dalam pemberontakan, tidak akan dituntut atas jasa mereka sebelumnya ke Rusia.Lavrov mengatakan penyelidikan atas kemungkinan keterlibatan intelijen asing dalam tindakan Grup Wagner sedang berlangsung di Rusia, tanpa memberikan rincian lebih lanjut.Dia menyatakan bahwa utusan AS untuk Rusia mengatakan kepada layanan diplomatik bahwa Washington tidak ada hubungannya dengan pemberontakan tersebut.“Ketika kemarin Duta Besar AS [untuk Rusia] Lynne Tracy berkomunikasi dengan perwakilan Rusia, [dia] sedang mengirimkan sinyal. ... Perasaan mereka adalah bahwa AS tidak ada hubungannya dengan itu [pemberontakan], bahwa AS memang berharap senjata nuklir akan beres; bahwa diplomat Amerika tidak akan menderita.”Dia mengatakan Tracy secara khusus menekankan bahwa Washington menganggap situasi dengan Grup Wagner sebagai "urusan internal" Rusia.Sementara laporan terbaru menunjukkan bahwa negara-negara Barat memiliki peran langsung dalam pemberontakan atau mengetahui seluruh plot Wagner sebelumnya.Menurut sebuah laporan yang diterbitkan di New York Times, agen mata-mata AS "sangat curiga" bahwa Prigozhin berencana mengambil tindakan militer terhadap Rusia, beberapa hari sebelum dia memerintahkan pasukannya untuk berbaris ke Moskow.Namun, pejabat AS memutuskan untuk bungkam tentang rencana Prigozhin. Dalihnya adalah jika mereka mengatakan sesuatu, Presiden Rusia Vladimir Putin dapat menuduh mereka mendalangi kudeta, kata laporan itu.Lavrov mengatakan bahwa CNN juga melaporkan bahwa intelijen Amerika telah mengetahui tentang pemberontakan yang akan datang selama beberapa hari, tetapi memutuskan untuk tidak memberi tahu siapa pun tentang hal itu, "dengan harapan pemberontakan akan berhasil."Dia menambahkan bahwa laporan lain mengatakan pihaknya "mengharapkan" pemberontakan untuk "mendapati lebih banyak perlawanan" dan menjadi "jauh lebih berdarah", yang menurut Lavrov menunjukkan "apa yang sebenarnya diharapkan di Barat."Lavrov juga mengatakan laporan yang mengklaim bahwa AS telah mengubah niatnya untuk memberikan sanksi kepada Grup Wagner menunjukkan bahwa pendekatan Washington "bergantung pada apa yang diinginkannya pada tahap tertentu dari pemain tertentu."[IT/r]