Rekaman Baru Menunjukkan Trump Mengungkapkan Informasi 'Sangat rahasia dan Rahasia'

IslamTimes - Sebuah rekaman rekaman menunjukkan mantan presiden AS Donald Trump menunjukkan dokumen "sangat rahasia dan rahasia" kepada seorang penulis, penerbit, dan dua stafnya.

File audio, yang berdurasi dua menit dan diterbitkan oleh media AS pada hari Senin (26/6), direkam selama wawancara Trump dengan seorang penulis yang menulis memoarnya di klub golf Bedminster, New Jersey, pada Juli 2021.Penasihat khusus Departemen Kehakiman AS Jack Smith yang mengawasi penyelidikan selama berbulan-bulan atas dugaan kesalahan penanganan dokumen rahasia Trump setelah meninggalkan kantor menggunakan rekaman audio sebagai bukti dalam kasus yang diajukan terhadap mantan presiden.Rekaman itu mencakup bagian di mana Trump tampaknya menunjukkan kepada penulis sebuah dokumen rahasia Pentagon di mana rencana dibuat untuk menyerang Iran.Dalam rekaman itu, Trump berkata, "Ini adalah surat-suratnya."Kemudian, dia merujuk pada dokumen yang dia tunjukkan sebagai dokumen "sangat rahasia", dengan menunjukkan bahwa, "Ini adalah informasi rahasia.""Ini dilakukan oleh militer dan diberikan kepada saya," lanjut Trump, sebelum menunjukkan bahwa dokumen tersebut masih dirahasiakan. "Anda tahu, sebagai presiden, saya bisa saja mendeklasifikasikannya. Sekarang saya tidak bisa, Anda tahu."Kemudian, pada saat itu salah satu dari mereka yang hadir dalam wawancara tersebut menyarankan kepada mantan presiden tersebut untuk menghentikan pengungkapan informasi rahasia dengan mengatakan, "Sekarang kita punya masalah!""Bukankah itu menarik? Ini sangat keren," lanjut Trump setelah saran itu. Namun, rekaman berhenti dengan mantan presiden menyuruh seseorang untuk membawakan minuman untuk grup.Di pengadilan, Trump mengaku tidak bersalah atas 37 dakwaan sengaja salah menangani rahasia pemerintah AS dan berkonspirasi untuk mencegah mereka kembali.Departemen Kehakiman AS menuduh mantan presiden itu mengungkapkan rahasia pemerintah kepada orang-orang yang tidak memiliki izin keamanan AS.Sidang pengadilan Trump untuk sementara dijadwalkan akan dimulai pada 14 Agustus, tetapi tim hukumnya kemungkinan akan menunda tanggal awal beberapa bulan untuk mendapatkan kebebasan lanjutan bagi mantan presiden untuk kemungkinan mengambil bagian dalam pemilihan presiden AS 2024.Pakar hukum AS mengatakan jika Trump terbukti bersalah dalam kasus dokumen rahasia, dia bisa mencoba untuk memaafkan dirinya sendiri jika dia terpilih kembali sebagai presiden.Sementara itu, Trump mencerca sistem peradilan AS, mengklaim peradilan AS "dipersenjatai dan korup".Dia telah meminta para pendukungnya untuk mendukungnya dalam perjuangannya melawan apa yang dia sebut sebagai serangan hukum yang tidak adil terhadapnya.[IT/r]