Lebih dari 100 Elit Politik AS, Termasuk Biden, Memiliki Hubungan Keluarga dengan Perbudakan

IslamTimes - Sebuah studi baru menemukan bahwa seperlima anggota kongres AS, presiden yang masih hidup, hakim agung, dan gubernur adalah keturunan langsung dari orang-orang yang memperbudak orang kulit hitam.

Pemeriksaan Reuters menetapkan bahwa setidaknya 100 anggota Kongres yang duduk terakhir adalah keturunan langsung dari orang-orang yang memperbudak orang kulit hitam, yang mewakili setidaknya 8% Demokrat di Kongres dan 28% Republikan.Kelompok itu termasuk senator Republik Mitch McConnell, Lindsey Graham, Tom Cotton dan James Lankford, dan Demokrat Elizabeth Warren, Tammy Duckworth, Jeanne Shaheen dan Maggie Hassan.Selain itu, Presiden Joe Biden dan setiap mantan presiden AS yang masih hidup kecuali Donald Trump adalah keturunan langsung pemilik budak: Jimmy Carter, George W. Bush, Bill Clinton dan – melalui pihak ibu kulit putihnya – Barack Obama.Reuters menemukan gubernur 11 dari 50 negara bagian AS pada 2022 adalah keturunan pemilik budak, begitu pula dua hakim Mahkamah Agung AS.Nenek moyang pemilik budak Kongres termasuk yang terkaya di Amerika sebelum Perang Saudara; tiga perempat termasuk di antara 10% orang terkaya.Dalam meneliti elit politik Amerika, Reuters menemukan nama lebih dari 700 orang yang diperbudak oleh nenek moyang para pemimpin.Secara terpisah, sekitar 23% responden jajak pendapat Reuters/Ipsos baru mengatakan mengetahui bahwa nenek moyang seorang kandidat yang memperbudak akan membuat mereka cenderung tidak memilih kandidat tersebut, dan responden kulit putih yang mengatakan bahwa mereka sadar memiliki leluhur yang memiliki budak adalah lebih mungkin daripada orang kulit putih lainnya untuk mendukung pembayaran ganti rugi untuk perbudakan.Angka sensus dari tahun 1860 menunjukkan bahwa 1 dari 4 rumah tangga di negara bagian di mana perbudakan adalah orang yang diperbudak secara legal, menurut data dari Sistem Informasi Geografis Sejarah Nasional IPUMS.Para ahli mempertahankan banyak orang kulit putih Amerika yang leluhurnya datang ke Amerika sebelum Perang Saudara memiliki ikatan keluarga dengan institusi perbudakan, dan orang Utara dan Selatan sama-sama menuai keuntungan ekonomi yang sangat besar dari perbudakan.Ikatan leluhur dengan pemilik budak telah didokumentasikan sebelumnya untuk segelintir pemimpin, termasuk Biden, Obama, dan McConnell.Para sarjana dan jurnalis juga secara ekstensif memeriksa perbudakan dan warisannya serta peran perbudakan dalam keputusan para pemimpin politik masa lalu selama pembentukan Amerika dan setelah emansipasi.Wawasan baru tentang hubungan leluhur elit politik dengan perbudakan datang pada saat perdebatan sengit tentang makna warisan institusi dan apa, jika ada, yang harus dilakukan oleh pembuat undang-undang tentang hal itu.Topik semacam itu mencakup apa yang harus diajarkan tentang perbudakan dan rasisme di ruang kelas Amerika; masa depan tindakan afirmatif dalam penerimaan perguruan tinggi; dan bagaimana mengatasi ketimpangan yang terus-menerus dalam pendapatan dan kekayaan untuk rumah tangga kulit hitam, termasuk reparasi moneter.Tahun lalu, jajak pendapat menemukan bahwa mayoritas orang Amerika mendukung pengajaran critical race theory (CRT) kepada siswa sekolah menengah dan tentang implikasi rasisme dan perbudakan di Amerika Serikat.Teori ras kritis adalah cara mempelajari warisan rasisme dan perbudakan di Amerika Serikat dan bagaimana kekuatan ini terus berdampak pada orang Amerika. Konsep pendidikan didasarkan pada argumen bahwa ras adalah konstruksi sosial dan bahwa Amerika Serikat dibangun di atas struktur rasis yang ada saat ini.Beberapa anggota parlemen AS menentang pengajaran CRT di sekolah menengah. Selain itu, Florida, Texas, dan Oklahoma telah membuat undang-undang yang melarang tentang apa yang dapat diajarkan di sekolah.[IT/r]