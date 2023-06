Pejabat Senior Yaman: AS Menciptakan Hambatan untuk Upaya Perdamaian Yaman

IslamTimes - Kepala Dewan Politik Tertinggi Yaman menegaskan bahwa Washington menyabotase upaya yang bertujuan untuk membangun ketenangan di seluruh negeri, karena perwakilan dari pihak yang bertikai serta aktor regional dan internasional berusaha untuk mengakhiri perang.

Mahdi al-Mashat mengatakan pada Selasa (27/6) malam bahwa Washington menghalangi setiap inisiatif perdamaian untuk mengakhiri perang di Yaman kecuali rencana tersebut sesuai dengan agenda kolonialisnya untuk mendapatkan keuntungan dari sumber daya alternatif seperti pinjaman berbunga tinggi – sesuatu yang menimbulkan risiko yang cukup besar bagi Yaman.Dia lebih lanjut menekankan bahwa semua tindakan sewenang-wenang yang diadopsi di wilayah pendudukan di Yaman selatan sejalan dengan skema AS yang bertujuan melegitimasi kehadiran mereka dan menegakkan kebijakan mementingkan diri sendiri.Mashat mengecam perpanjangan penderitaan rakyat Yaman yang sama sekali tidak dapat diterima, menyita kapal kargo yang menuju pelabuhan Hodeida Laut Merah Yaman di Djibouti, dan melegitimasi blokade yang dipimpin Saudi melalui Mekanisme Verifikasi dan Inspeksi PBB untuk Yaman [UNVIM].Dia juga memperingatkan koalisi perang yang dipimpin Saudi, yang didukung oleh Washington, terhadap kelanjutan perang dan blokade terhadap Yaman, memperingatkan bahwa “perampasan aset bangsa Yaman tidak dapat berlanjut tanpa jawaban dan tanpa akuntabilitas apa pun.”Pejabat tinggi Yaman telah berulang kali memperingatkan plot yang dipimpin Barat terhadap negara-negara Yaman.Bulan lalu, perdana menteri Pemerintah Keselamatan Nasional Yaman memperingatkan tentang proyek jahat yang dikembangkan oleh pemerintah Barat tertentu dan rezim pendudukan Israel yang menargetkan persatuan dan integritas teritorial negara tersebut.Dia mengatakan bahwa skenario tersebut telah mendapatkan dukungan dari mayoritas negara anggota Dewan Kerjasama Teluk [GCC].Dia menambahkan, bagaimanapun, bahwa Pemerintah Keselamatan Nasional yang berbasis di Sanaa “menghentikan plot yang direkayasa AS sejak awal dan terus melawan gerakan permusuhan lainnya terhadap Yaman.”Arab Saudi memulai perang agresi brutal melawan Yaman pada Maret 2015, meminta bantuan dari beberapa sekutu regionalnya, termasuk Uni Emirat Arab, serta pengiriman besar-besaran persenjataan canggih dari AS dan Eropa Barat.Pemerintah Barat selanjutnya memperluas dukungan politik dan logistik mereka ke Riyadh dalam upaya gagal mereka untuk memulihkan kekuasaan di Yaman ke bekas pemerintah yang dipasang oleh Saudi.Mantan presiden pemerintah Yaman Abd Rabbuh Mansur Hadi mengundurkan diri dari kursi kepresidenan pada akhir 2014 dan kemudian melarikan diri ke Riyadh di tengah konflik politik dengan Ansarullah. Gerakan tersebut telah menjalankan urusan Yaman tanpa adanya pemerintahan yang berfungsi.Perang selanjutnya menyebabkan pembunuhan puluhan ribu orang Yaman dan mengubah seluruh negara menjadi tempat krisis kemanusiaan terburuk di dunia.[IT/r]