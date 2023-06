HSBC: Resesi Besar Segera Terjadi di Barat

IslamTimes - AS diproyeksikan memasuki resesi pada kuartal keempat 2023, raksasa perbankan Inggris HSBC mengatakan pada hari Selasa (27/6), menambahkan bahwa negara-negara Eropa Barat akan menghadapi penurunan paling cepat tahun depan.

Menurut prospek tengah tahun yang dikeluarkan oleh HSBC Asset Management, peringatan resesi "berkedip merah" bagi banyak negara karena pasar saham dan obligasi "tidak sinkron" dengan kebijakan fiskal dan moneter.Sementara beberapa bagian ekonomi masih tangguh, keseimbangan risiko "menunjuk ke risiko resesi tinggi sekarang," dengan Eropa tertinggal di belakang AS tetapi lintasan makro umumnya "selaras," kata kepala strategi global bank Joseph Little dalam laporan tersebut."Skenario utama kami adalah resesi di ekonomi barat, dan prospek pasar yang sulit dan berombak," Little memproyeksikan, mengutip dua alasan di balik prospek tersebut.“Pertama, kami mengalami pengetatan kondisi keuangan yang cepat yang menyebabkan penurunan siklus kredit. Kedua, pasar tampaknya tidak menilai pandangan dunia yang pesimistis,” tambah ahli strategi itu.Peringatan itu muncul seminggu setelah Bank of England [BoE] bergerak untuk menaikkan suku bunga menjadi 5%, level tertinggi dalam 15 tahun, karena inflasi yang terus-menerus mengikis perekonomian Inggris. Pada bulan Mei, Federal Reserve AS mengumumkan kenaikan suku bunga utama lainnya menjadi 5,25%, tertinggi sejak 2007. Pada saat yang sama, Bank Sentral Eropa [ECB] menaikkan suku bunga utama zona euro menjadi 3,75% dalam upaya untuk meredam amukan inflasi.Terlepas dari nada hawkish yang diadopsi oleh regulator Barat, HSBC Asset Management mengharapkan Fed AS untuk memangkas suku bunga sebelum akhir tahun ini, dengan ECB dan BoE mengikuti tahun depan.“Resesi tidak akan cukup besar untuk benar-benar menghilangkan semua tekanan inflasi dari sistem. Akibatnya, ini mengarah pada rezim inflasi dan suku bunga yang agak lebih tinggi dari waktu ke waktu,” Little menyimpulkan.[IT/r]