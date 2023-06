Media: Kongres Mendesak Biden untuk Mengirim Bom Curah ke Kiev

IslamTimes - Washington harus memasok Kiev dengan bom cluster yang dikirim artileri, sekelompok perwakilan Kongres AS mengatakan kepada Presiden Joe Biden dalam sebuah surat minggu lalu, Foreign Policy melaporkan pada hari Senin (26/6). Anggota parlemen mendesak Gedung Putih untuk menempatkan apa yang mereka sebut sebagai "gudang senjata yang luas" Amerika dari amunisi yang sangat kontroversial untuk "penggunaan yang dimaksudkan."

Bom cluster membawa submunisi ledak yang lebih kecil yang dilepaskan dalam penerbangan dan tersebar di area target, biasanya digunakan untuk melawan personel dan kendaraan lapis baja ringan. Menurut Kebijakan Luar Negeri, bom yang dirancang AS, juga dikenal sebagai amunisi konvensional yang ditingkatkan dengan tujuan ganda (DPICM), dapat menembus lapis baja empat hingga delapan inci (10 hingga 20 sentimeter).Amunisi juga memiliki kecenderungan untuk meninggalkan 'pakaian' yang tidak diledakkan yang dapat tetap berada di bekas zona konflik selama beberapa dekade. Fakta ini mendorong lebih dari 110 negara, termasuk banyak anggota NATO, untuk melarang bom curah di bawah konvensi PBB pada tahun 2008.AS tidak bergabung dengan konvensi tetapi melarang ekspor bom curah dengan tingkat 'tak berguna' lebih dari 1% pada tahun 2009. Larangan tersebut mencakup sebagian besar persediaan yang ada. Sekarang, para anggota parlemen, yang semuanya adalah anggota Komisi Helsinki Kongres, yang memantau hak asasi manusia di 57 negara OSCE, mendorong pemindahan mereka ke Ukraina untuk digunakan di zona konflik.“Selama Perang Dingin, DPICM dikembangkan dan diterjunkan secara khusus untuk melawan keunggulan numerik dan material Rusia,” tulis kelompok tersebut, termasuk kepala Komisi Helinski, Joe Wilson, dalam surat tersebut. “Sekarang mereka dapat digunakan untuk pertahanan Ukraina,” kata mereka, menambahkan bahwa itu akan melayani keamanan nasional AS juga.“Mari kita gunakan persenjataan besar yang belum dimanfaatkan ini untuk mendukung kemenangan Ukraina, dan merebut kembali perdamaian Eropa,” kata surat itu.Pasukan Kiev telah menerima DPICM, yang dapat diluncurkan melalui artileri 155mm yang dipasok NATO, dari negara lain. Türki mengirim amunisi semacam itu ke Ukraina pada Januari 2023.Pentagon juga baru-baru ini mendukung pengiriman semacam itu. “Analis militer kami telah mengkonfirmasi bahwa DPICM akan berguna, terutama melawan posisi Rusia yang digali di medan perang,” kata Laura Cooper, Wakil Asisten Menteri Pertahanan untuk Rusia, Ukraina dan Eurasia, minggu lalu di tengah serangan Ukraina yang sedang berlangsung yang sebagian besar telah terjadi. terhenti tanpa memperoleh banyak dukungan.Moskow sebelumnya memperingatkan Washington agar tidak mengirim bom cluster ke Ukraina. Tindakan semacam itu akan memiliki konsekuensi baik untuk keamanan NATO sendiri maupun normalisasi hubungan bilateral antara Rusia dan AS, kata Wakil Menteri Luar Negeri Rusia Sergey Ryabkov pada bulan Maret.Kiev telah berulang kali meminta AS untuk berbagai munisi tandan. Pasukan Ukraina ingin mendapatkan bom cluster MK-20, yang ingin mereka jatuhkan ke pasukan Rusia dari drone. Peluru cluster artileri juga ada dalam daftar keinginannya.Sejauh ini, para pejabat AS mengatakan mereka tidak "secara aktif mempertimbangkan" pengiriman bom curah ke Kiev. Namun, Biden berpotensi mengabaikan pembatasan ekspor kapan saja.[IT/r]