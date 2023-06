Dukungan untuk AS di Israel Mencapai Jajak Pendapat Tertinggi dalam 20 tahun

IslamTimes - Dukungan publik untuk AS di antara warga Zionis Israel telah mencapai angka tertinggi dalam dua dekade, menurut survei baru terhadap penduduk di 23 negara. Sementara dukungan untuk Washington umumnya menurun di seluruh Eropa, Polandia tetap menjadi pengecualian dan menunjukkan tingkat dukungan tertinggi.

Hampir 90% orang Israel memiliki pandangan yang baik terhadap sekutu lama Washington, sebuah survei menemukanDitanya tentang pandangan mereka terhadap AS untuk survei Pew yang diterbitkan pada hari Selasa (27/6), 87% orang Zionis Israel yang disurvei mengatakan pendapat mereka umumnya menguntungkan, dengan hanya 12% yang menjawab negatif. Angka tersebut merupakan yang tertinggi sejak Pew mulai melakukan survei di Zionis Israel pada tahun 2003, dengan peringkat yang terus merangkak naik.AS telah lama mempertahankan hubungan dekat dengan Zionis Israel, dengan mantan Menteri Luar Negeri Alexander Haig pernah menyamakan negara itu dengan “kapal induk Amerika di dunia yang tidak dapat ditenggelamkan.” Itu terus menerima miliaran dolar bantuan AS setiap tahun, sebagian besar dihabiskan untuk perangkat keras militer.Meskipun Presiden Joe Biden kurang vokal dalam mendukung Zionis Israel, pendahulunya Donald Trump adalah pendukung kuat Negara Yahudi. Pada 2018, dia setuju untuk memindahkan kedutaan AS dari Tel Aviv ke Yerusalem, sejalan dengan klaim Zionis Israel yang disengketakan atas kota itu sebagai ibu kotanya. Dia kemudian mengakui klaimnya atas Dataran Tinggi Golan, meskipun berulang kali keberatan dari Suriah.Satu-satunya negara dengan peringkat AS yang lebih tinggi daripada Israel adalah Polandia, di mana 93% penduduknya mengatakan kepada Pew bahwa pendapat mereka mendukung, dibandingkan dengan hanya 4% yang tidak mendukung. Korea Selatan, Nigeria, dan Kenya juga masuk dalam daftar teratas, dengan peringkat kesukaan masing-masing 79%, 74%, dan 71%.Namun, dari 10 negara Eropa yang termasuk dalam survei, hanya Polandia dan Yunani yang melaporkan peringkat lebih tinggi tahun ini dibandingkan tahun 2022, menunjukkan penurunan opini secara umum selama 12 bulan terakhir. Hungaria, yang menjaga hubungan lebih dekat dengan Rusia, mendapat peringkat terendah dengan hanya 44% menguntungkan, turun 11 poin persentase sejak tahun lalu. Sebagian kecil orang Hongaria, 51%, mengatakan pandangan mereka tidak baik.Beberapa sekutu dekat AS memiliki beberapa peringkat survei terendah, dengan hanya 52% warga Australia yang mengatakan bahwa pandangan mereka tentang AS menguntungkan. Kanada memiliki angka yang sedikit lebih baik yaitu 57%, sementara hanya 55% orang Swedia yang setuju dengan pandangan tersebut.Secara keseluruhan, 82% dari mereka yang disurvei di 23 negara mengatakan Amerika Serikat “[campur tangan] dalam urusan negara lain,” meskipun 61% juga menyatakan bahwa Washington berkontribusi pada “perdamaian dan stabilitas di seluruh dunia.” Responden hampir terpecah tentang apakah pejabat AS “memperhitungkan kepentingan negara lain,” dengan 49% mengatakan mereka melakukannya dan 50% menjawab tidak.[IT/r]